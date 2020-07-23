Шоколадний пиріг з вишнями та сиром: рецепт приготування

Рецепт шоколадного пирога з вишнями та сиром -
3 год
8 порцій
290 ккал
Як приготувати пиріг з вишнями/Смачно24
Шоколадний пиріг з вишнями та сиром закохає вас з першого шматочка. Приготуйте солодку випічку за рецептом Смачно 24 та частуйте смачним пирогом рідних та друзів.
Інгредієнти
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Ваніль
2 г
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Ванільний цукор
10 г
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Вишня
300 г
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Домашній сир
500 г
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Какао
100 г
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Манна крупа
2 ст. л.
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Олія соняшникова
3 ст. л.
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Молоко
2 склянки
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Борошно пшеничне
250 г
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Розпушувач
2 ст. л.
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Цукор
400 г
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Вершкове масло
100 г
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Сіль
1 ч. л.
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Яйце
4 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно перетріть домашній сир, щоб не було грудочок. Додайте до сиру два яйця та склянку цукру – перемішайте. Всипте ванільний цукор, сіль та манку і ще раз вимішайте масу.
2
Просіяне борошно змішайте з розпушувачем, цукром та половиною какао, влийте у суміш олію та половину вершкового масла. Влийте склянку молока та ретельно перемішайте масу до однорідної маси. Вибийте два яйця і ванільний екстракт та збийте все в міксері.
3
Деко для випікання застеліть пергаментом та вилийте на нього половину шоколадного тіста. Поверх тіста викладіть сирну масу та половину вишні. Далі знову вилийте тісто, сирний шар та вишню.
4
Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте пиріг 40-45 хвилин.
5
Зменште температуру в духовці до 160 градусів, накрийте пиріг фольгою та випікайте ще 30 хвилин.
6
Для приготування глазурі з’єднайте решту молока, цукру і вершкового масла. Нагрійте всі інгредієнти на паровій бані, додайте какао і варіть постійно помішуючи. Вилийте глазур на готовий пиріг та дайте йому охолонути. Смачного!