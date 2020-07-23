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Смачно 24 Десерти Солодка випічка Рецепт шоколадного пирога з вишнями та сиром

Рецепт шоколадного пирога з вишнями та сиром -

3 год

8 порцій

290 ккал

0 / 5
Шоколадний пиріг з вишнями та сиром: рецепт приготування

Як приготувати пиріг з вишнями/Смачно24

Шоколадний пиріг з вишнями та сиром закохає вас з першого шматочка. Приготуйте солодку випічку за рецептом Смачно 24 та частуйте смачним пирогом рідних та друзів.

Інгредієнти

для випічки

  • Ваніль

    2 г

  • Ванільний цукор

    10 г

  • Вишня

    300 г

  • Домашній сир

    500 г

  • Какао

    100 г

  • Манна крупа

    2 ст. л.

  • Олія соняшникова

    3 ст. л.

  • Молоко

    2 склянки

  • Борошно пшеничне

    250 г

  • Розпушувач

    2 ст. л.

  • Цукор

    400 г

  • Вершкове масло

    100 г

  • Сіль

    1 ч. л.

  • Яйце

    4 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно перетріть домашній сир, щоб не було грудочок. Додайте до сиру два яйця та склянку цукру – перемішайте. Всипте ванільний цукор, сіль та манку і ще раз вимішайте масу.

2

Просіяне борошно змішайте з розпушувачем, цукром та половиною какао, влийте у суміш олію та половину вершкового масла. Влийте склянку молока та ретельно перемішайте масу до однорідної маси. Вибийте два яйця і ванільний екстракт та збийте все в міксері.

3

Деко для випікання застеліть пергаментом та вилийте на нього половину шоколадного тіста. Поверх тіста викладіть сирну масу та половину вишні. Далі знову вилийте тісто, сирний шар та вишню.

4

Розігрійте духовку до 180  градусів та випікайте пиріг 40-45 хвилин. 

5

Зменште температуру в духовці до 160 градусів, накрийте пиріг фольгою та випікайте ще 30 хвилин.

6

 Для приготування глазурі з’єднайте решту молока, цукру і вершкового масла. Нагрійте всі інгредієнти на паровій бані, додайте какао і варіть постійно помішуючи. Вилийте глазур на готовий пиріг та дайте йому охолонути. Смачного!

Солодка випічка Торти Десерти Випічка

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