Шоколадний пиріг з вишнями та сиром: рецепт приготування

1

Ретельно перетріть домашній сир, щоб не було грудочок. Додайте до сиру два яйця та склянку цукру – перемішайте. Всипте ванільний цукор, сіль та манку і ще раз вимішайте масу.

2

Просіяне борошно змішайте з розпушувачем, цукром та половиною какао, влийте у суміш олію та половину вершкового масла. Влийте склянку молока та ретельно перемішайте масу до однорідної маси. Вибийте два яйця і ванільний екстракт та збийте все в міксері.

3

Деко для випікання застеліть пергаментом та вилийте на нього половину шоколадного тіста. Поверх тіста викладіть сирну масу та половину вишні. Далі знову вилийте тісто, сирний шар та вишню.

4

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте пиріг 40-45 хвилин.

5

Зменште температуру в духовці до 160 градусів, накрийте пиріг фольгою та випікайте ще 30 хвилин.

6

Для приготування глазурі з’єднайте решту молока, цукру і вершкового масла. Нагрійте всі інгредієнти на паровій бані, додайте какао і варіть постійно помішуючи. Вилийте глазур на готовий пиріг та дайте йому охолонути. Смачного!