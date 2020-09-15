Шоколданий трюфель в домашніх умовах – рецепт цукерок

Рецепт трюфелів вдома: смачніше ніж у кондитерській -
8 год
15 порцій
510 ккал
Як приготувати шоколадний трюфель вдома/Смачно24
Приготуйте шоколадні трюфелі вдома та здивуйте своїх рідних надзвичайним смаком вишуканих цукерок. Щоб урізноманітнити вигляд трюфелів, крім какао їх можна обваляти у кокосовій стружці, перемелених горішках або кольоровій ягідній пудрі. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Ягідне або фруктове пюре
50 г
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Какао
для декору
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Лікер Бейліз/Амаретто/Куантро
1 ст. л.
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Вершки 33%
70 г
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Чорний шоколад
150 г
Рецепт приготування
1
У невеликій каструлі добре прогрійте вершки, але не доведіть до кипіння. Подрібніть чорний шоколад та покладіть його в жаростійку посудину. Залийте шоколад гарячими вершками та перемішайте силіконовою лопаткою до однорідності. Якщо весь шоколад не розтопився у вершках, помістіть миску на водяну баню.
2
Злегка розігрійте ягідне або фруктове пюре і додайте до шоколадної маси. Влийте в каструлю лікер та перемішайте легкими рухами.
3
Поставте каструлю в холодильник, щоб шоколадна маса охолодилася та застигла. 3-4 години для шоколадної маси буде достатньо.
4
Витягніть масу для цукерок з холодильника та сформуйте круглі цукерки. В окремій мисці просійте какао через дрібне сито та обваляйте в ньому сформовані цукерки. Смачного!