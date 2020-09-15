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Смачно 24 Кухні світу Французька кухня Рецепт трюфелів вдома: смачніше ніж у кондитерській

Рецепт трюфелів вдома: смачніше ніж у кондитерській -

8 год

15 порцій

510 ккал

0 / 5
Шоколданий трюфель в домашніх умовах – рецепт цукерок

Як приготувати шоколадний трюфель вдома/Смачно24

Приготуйте шоколадні трюфелі вдома та здивуйте своїх рідних надзвичайним смаком вишуканих цукерок. Щоб урізноманітнити вигляд трюфелів, крім какао їх можна обваляти у кокосовій стружці, перемелених горішках або кольоровій ягідній пудрі. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для цукерок

  • Ягідне або фруктове пюре

    50 г

  • Какао

    для декору

  • Лікер Бейліз/Амаретто/Куантро

    1 ст. л.

  • Вершки 33%

    70 г

  • Чорний шоколад

    150 г

Рецепт приготування

1

У невеликій каструлі добре прогрійте вершки, але не доведіть до кипіння. Подрібніть чорний шоколад та покладіть його в жаростійку посудину.  Залийте шоколад гарячими вершками та перемішайте силіконовою лопаткою до однорідності. Якщо весь шоколад не розтопився у вершках, помістіть миску на водяну баню.

2

Злегка розігрійте ягідне або фруктове пюре і додайте до шоколадної маси. Влийте в каструлю лікер та перемішайте легкими рухами.

3

Поставте каструлю в холодильник, щоб шоколадна маса охолодилася та застигла. 3-4 години для шоколадної маси буде достатньо. 

4

Витягніть масу для цукерок з холодильника та сформуйте круглі цукерки. В окремій мисці просійте какао через дрібне сито та обваляйте в ньому сформовані цукерки. Смачного!

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