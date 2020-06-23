1

Ретельно помийте м'ясо, просушіть паперовим рушником та поріжте на шматочки. У великій каструлі підсмажте шматочки баранини на олії до золотистої скоринки.

2

Овочі помийте та почистіть від лушпиння. Дрібно наріжте моркву та цибулю, додайте до м'яса та обсмажте. Влийте до каструлі 2,5-3 л води, доведіть її до кипіння та зменште вогонь. Варіть овочі з бараниною на маленькому вогні 40-50 хвилин.

3

Поріжте картоплю великими шматками та додайте в суп. Наріжте перець та помідори, додайте в суп разом із томатною пастою – потушіть на сковорідці та перемішайте.

4

Додайте помідорову масу до супу через 15 хвилин кипіння картоплі. Посоліть та поперчіть шурпу за смаком.

5

Додайте в суп лаврові листочки та часник, проваріть ще 10 хвилин та зніміть готову шурпу з вогню. Шурпа повинна настоятися під кришкою 20-30 хвилин, після чого, подавайте суп до столу. Смачного!