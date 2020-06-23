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Рецепт шурпи: як приготувати суп з бараниною -

3 год

10 порцій

118 ккал

0 / 5
Шурпа – рецепт супу з бараниною в домашніх умовах

Як приготувати шурпу/Смачно24

Шурпу зручно готувати не тільки на зручній та звичній домашній кухні, а й у казанку на природі. Густий, м’ясний наваристий суп надзвичайно смакує зі свіжим хрустким хлібом. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для супу

  • Баранина

    500 г

  • Болгарський перець

    200 г

  • Картопля

    500 г

  • Лаврові листки

    2 шт.

  • Цибуля ріпчаста

    350 г

  • Олія соняшникова

    для смаження

  • Морква

    400 г

  • Помідор

    200 г

  • Томатна паста

    2 ст. л.

  • Часник

    4 зубчики

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте м'ясо, просушіть паперовим рушником та поріжте на шматочки. У великій каструлі підсмажте шматочки баранини на олії до золотистої скоринки.

2

Овочі помийте та почистіть від лушпиння. Дрібно наріжте моркву та цибулю, додайте до м'яса та обсмажте. Влийте до каструлі 2,5-3 л води, доведіть її до кипіння та зменште вогонь. Варіть овочі з бараниною на маленькому вогні 40-50 хвилин.

3

Поріжте картоплю великими шматками та додайте в суп. Наріжте перець та помідори, додайте в суп разом із томатною пастою – потушіть на сковорідці та перемішайте.

4

Додайте помідорову масу до супу через 15 хвилин кипіння картоплі. Посоліть та поперчіть шурпу за смаком.

5

Додайте в суп лаврові листочки та часник, проваріть ще 10 хвилин та зніміть готову шурпу з вогню. Шурпа повинна настоятися під кришкою 20-30 хвилин, після чого, подавайте суп до столу. Смачного!

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