Рецепт шурпи: як приготувати суп з бараниною -
3 год
10 порцій
118 ккал
Як приготувати шурпу/Смачно24
Шурпу зручно готувати не тільки на зручній та звичній домашній кухні, а й у казанку на природі. Густий, м’ясний наваристий суп надзвичайно смакує зі свіжим хрустким хлібом. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
-
Баранина
500 г
-
Болгарський перець
200 г
-
Картопля
500 г
-
Лаврові листки
2 шт.
-
Цибуля ріпчаста
350 г
-
Олія соняшникова
для смаження
-
Морква
400 г
-
Помідор
200 г
-
Томатна паста
2 ст. л.
-
Часник
4 зубчики
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте м'ясо, просушіть паперовим рушником та поріжте на шматочки. У великій каструлі підсмажте шматочки баранини на олії до золотистої скоринки.
2
Овочі помийте та почистіть від лушпиння. Дрібно наріжте моркву та цибулю, додайте до м'яса та обсмажте. Влийте до каструлі 2,5-3 л води, доведіть її до кипіння та зменште вогонь. Варіть овочі з бараниною на маленькому вогні 40-50 хвилин.
3
Поріжте картоплю великими шматками та додайте в суп. Наріжте перець та помідори, додайте в суп разом із томатною пастою – потушіть на сковорідці та перемішайте.
4
Додайте помідорову масу до супу через 15 хвилин кипіння картоплі. Посоліть та поперчіть шурпу за смаком.
5
Додайте в суп лаврові листочки та часник, проваріть ще 10 хвилин та зніміть готову шурпу з вогню. Шурпа повинна настоятися під кришкою 20-30 хвилин, після чого, подавайте суп до столу. Смачного!