Рецепт полуничного варення без варіння ягід: швидкий десерт

Рецепт варення з полуниці/Смачно24

Зазвичай полуничне варення готують за традиційним рецептом: засипають ягоди цукром та проварюють до готовності. Однак таке варення можна приготувати без варіння ягід. Такий спосіб є трішки клопітким, проте ягоди збережуть в собі якнайбільше вітамінів.

У рецепті без варіння ягід, полуниця не кип'ятиться і не вариться, а просто витримується в гарячому сиропі, тобто ягоди не піддаються прямій тепловій обробці. Таким чином, полуниця зберігає свій натуральний смак, щільність і форму, але стає трохи блідішою, оскільки віддає свій колір і аромат сиропу. Для приготування варення потрібно тричі проварити сироп, а решту часу йде на очікування. Мінімум зусиль і варення готове!