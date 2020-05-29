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Швидкий рецепт полуничного варення без варіння ягід -

45 хв

2 порції

255 ккал

0 / 5
Рецепт полуничного варення без варіння ягід: швидкий десерт

Рецепт варення з полуниці/Смачно24

Зазвичай полуничне варення готують за традиційним рецептом: засипають ягоди цукром та проварюють до готовності. Однак таке варення можна приготувати без варіння ягід. Такий спосіб є трішки клопітким, проте ягоди збережуть в собі якнайбільше вітамінів.

У рецепті без варіння ягід, полуниця не кип'ятиться і не вариться, а просто витримується в гарячому сиропі, тобто ягоди не піддаються прямій тепловій обробці. Таким чином, полуниця зберігає свій натуральний смак, щільність і форму, але стає трохи блідішою, оскільки віддає свій колір і аромат сиропу. Для приготування варення потрібно тричі проварити сироп, а решту часу йде на очікування. Мінімум зусиль і варення готове!

Інгредієнти

  • Полуниця

    520 г

  • Цукор

    780 г

Рецепт приготування

1

Ягоди промийте кілька разів у воді, видаліть хвостики з полуниці і покладіть на чистий рушник для просушування. 

2

Полуницю поставте у глибоку миску, засипте половину місткості цукровим піском. Всі складові збийте блендером. Коли цукрові крупинки повністю розчиняться, додайте залишки цукрового піску і повторно збийте блендером до повного розчинення. 

3

Не обов'язково збивати до повного розчинення цукру, навіть якщо частина крупинок залишилася, згодом цукор розчиниться.

4

Заздалегідь простерилізуйте банки і кришки. До них перекладіть заготовлене варення. Щільно закрийте кришками і відправляйте в камеру холодильника.

Поради щодо приготування

Таке варення може зберігати свою свіжість протягом трьох місяців, але тільки за умови, що ягоди були ретельно промиті перед приготуванням десерту.

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