Рецепт полуничного варення без варіння ягід: швидкий десерт

Швидкий рецепт полуничного варення без варіння ягід -
45 хв
2 порції
255 ккал
Рецепт варення з полуниці/Смачно24
Зазвичай полуничне варення готують за традиційним рецептом: засипають ягоди цукром та проварюють до готовності. Однак таке варення можна приготувати без варіння ягід. Такий спосіб є трішки клопітким, проте ягоди збережуть в собі якнайбільше вітамінів.
У рецепті без варіння ягід, полуниця не кип'ятиться і не вариться, а просто витримується в гарячому сиропі, тобто ягоди не піддаються прямій тепловій обробці. Таким чином, полуниця зберігає свій натуральний смак, щільність і форму, але стає трохи блідішою, оскільки віддає свій колір і аромат сиропу. Для приготування варення потрібно тричі проварити сироп, а решту часу йде на очікування. Мінімум зусиль і варення готове!
Інгредієнти
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Полуниця
520 г
-
Цукор
780 г
Рецепт приготування
1
Ягоди промийте кілька разів у воді, видаліть хвостики з полуниці і покладіть на чистий рушник для просушування.
2
Полуницю поставте у глибоку миску, засипте половину місткості цукровим піском. Всі складові збийте блендером. Коли цукрові крупинки повністю розчиняться, додайте залишки цукрового піску і повторно збийте блендером до повного розчинення.
3
Не обов'язково збивати до повного розчинення цукру, навіть якщо частина крупинок залишилася, згодом цукор розчиниться.
4
Заздалегідь простерилізуйте банки і кришки. До них перекладіть заготовлене варення. Щільно закрийте кришками і відправляйте в камеру холодильника.
Поради щодо приготування
Таке варення може зберігати свою свіжість протягом трьох місяців, але тільки за умови, що ягоди були ретельно промиті перед приготуванням десерту.
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