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Смачно 24 Кухні світу Американська кухня Сливовий пиріг: легендарний рецепт The New York Times

Сливовий пиріг: легендарний рецепт The New York Times -

45 хв

6 порцій

198 ккал

0 / 5
Сливовий пиріг рецепт The New York Times

Як приготувати сливовий пиріг/Смачно24

Легендарний сливовий пиріг з “The New York Times”, мабуть, один із найбільш популярних рецептів у світі!

Автором цього смачного рецепту був кулінарний оглядач  “The New York Times” Маріан Буррос, котрий опублікував його у газеті ще понад 30 років тому.

З цього часу газета “The New York Times” публікувала цей рецепт кожного вересня з 1983 по 1989 рік, доки редактори не вирішили, що цього достатньо.

Але обуреню читачів не було меж, вони писали в редакцію газети  “The New York Times” гнівні листи з вимогами повернути щорічну вересневу публікацію найпопулярнішого пирога у світі. Сьогодні рецепт незмінно друкуєтьсята його з легкістю можна знайти на сайті “The New York Times”.

Смачно 24 радить вам неодмінно приготувати цей феєричний сливовий пиріг та смакувати ним з чашкою смачного та ароматного чаю. Гайда готувати разом!

 

Інгредієнти

для випічки

  • Мелена кориця

    1 ч. л.

  • Борошно пшеничне

    1 склянка

  • Розпушувач

    1 ч. л.

  • Цукор

    200 г

  • Цукрова пудра

    2 ст. л.

  • Вершкове масло

    113 г

  • Сливи

    12 шт.

  • Сіль

    1 дрібка

  • Яйце

    2 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Розігрійте духовку до 180 градусів.

2

У мисці збийте міксером цукор та розм’якшене вершкове масло, вибийте яйця та знову збийте до однорідної консистенції.

3

Невеликими порціями всипте в миску борошно, розпушувач та сіль – вимішуйте тісто плавними рухами.

4

У круглу форму для випікання вилийте тісто. Ретельно вимиті сливи розділіть на половинки, вийміть кісточку та просушіть на паперовому рушнику.

5

Викладіть половинки слив на тісто, внутрішньою стороною сливи догори.

6

Змішайте цукрову пудру та корицю та рясно посипте сумішшю пиріг. Випікайте сливовий пиріг протягом 45 хвилин до готовності. Смачного!

Американська кухня Кухні світу Солодка випічка Десерти

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