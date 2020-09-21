Як приготувати сливовий пиріг/Смачно24

Легендарний сливовий пиріг з “The New York Times”, мабуть, один із найбільш популярних рецептів у світі!

Автором цього смачного рецепту був кулінарний оглядач “The New York Times” Маріан Буррос, котрий опублікував його у газеті ще понад 30 років тому.

З цього часу газета “The New York Times” публікувала цей рецепт кожного вересня з 1983 по 1989 рік, доки редактори не вирішили, що цього достатньо.

Але обуреню читачів не було меж, вони писали в редакцію газети “The New York Times” гнівні листи з вимогами повернути щорічну вересневу публікацію найпопулярнішого пирога у світі. Сьогодні рецепт незмінно друкуєтьсята його з легкістю можна знайти на сайті “The New York Times”.

Смачно 24 радить вам неодмінно приготувати цей феєричний сливовий пиріг та смакувати ним з чашкою смачного та ароматного чаю. Гайда готувати разом!