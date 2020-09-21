Сливовий пиріг: легендарний рецепт The New York Times -
45 хв
6 порцій
198 ккал
Як приготувати сливовий пиріг/Смачно24
Легендарний сливовий пиріг з “The New York Times”, мабуть, один із найбільш популярних рецептів у світі!
Автором цього смачного рецепту був кулінарний оглядач “The New York Times” Маріан Буррос, котрий опублікував його у газеті ще понад 30 років тому.
З цього часу газета “The New York Times” публікувала цей рецепт кожного вересня з 1983 по 1989 рік, доки редактори не вирішили, що цього достатньо.
Але обуреню читачів не було меж, вони писали в редакцію газети “The New York Times” гнівні листи з вимогами повернути щорічну вересневу публікацію найпопулярнішого пирога у світі. Сьогодні рецепт незмінно друкуєтьсята його з легкістю можна знайти на сайті “The New York Times”.
Смачно 24 радить вам неодмінно приготувати цей феєричний сливовий пиріг та смакувати ним з чашкою смачного та ароматного чаю. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Мелена кориця
1 ч. л.
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Борошно пшеничне
1 склянка
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Розпушувач
1 ч. л.
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Цукор
200 г
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Цукрова пудра
2 ст. л.
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Вершкове масло
113 г
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Сливи
12 шт.
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Сіль
1 дрібка
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Яйце
2 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Розігрійте духовку до 180 градусів.
2
У мисці збийте міксером цукор та розм’якшене вершкове масло, вибийте яйця та знову збийте до однорідної консистенції.
3
Невеликими порціями всипте в миску борошно, розпушувач та сіль – вимішуйте тісто плавними рухами.
4
У круглу форму для випікання вилийте тісто. Ретельно вимиті сливи розділіть на половинки, вийміть кісточку та просушіть на паперовому рушнику.
5
Викладіть половинки слив на тісто, внутрішньою стороною сливи догори.
6
Змішайте цукрову пудру та корицю та рясно посипте сумішшю пиріг. Випікайте сливовий пиріг протягом 45 хвилин до готовності. Смачного!