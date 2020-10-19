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Смачний рецепт ікри з баклажанів на зиму -

2 год 45 хв

5 порцій

189 ккал

0 / 5
Баклажанна ікра на зиму – рецепт ікри з синіх баклажанів

Як приготувати ікру з баклажанів на зиму/Смачно24

Ікра з баклажанів чудово смакує як закуска, так і надзвичайно смачно доповнює страви з риби та м’яса. Гайда готувати заготовки на зиму разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Баклажан

    1,5 кг

  • Болгарський перець

    0,5 кг

  • Цибуля ріпчаста

    250 г

  • Олія соняшникова

    100 мл

  • Морква

    250 г

  • Помідор

    0,5 кг

  • Цукор

    1 ст. л.

  • Сіль

    2 ст. л.

  • Оцет 9%

    1/2 ст. л.

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте баклажани водою, просушіть паперовим рушником та наріжте кубиками 1х1 см.

2

Помийте болгарський перець, видаліть серединку та наріжте невеликими кубиками. Так само наріжте й помідори.

3

Розігрійте велику каструлю з олією та підсмажте на ній овочі: баклажани, помідори та болгарський перець. Тушкуйте овочі під кришкою 50-60 хвилин на маленькому вогні.

4

Ріпчасту цибулю наріжте кубиками, а моркву натріть на грубій тертці. Почистіть часник від лушпиння та натріть до сирих овочів на дрібній тертці.

5

В окремій сковорідці підсмажте до золотавого кольору моркву з цибулею та часником. З’єднайте дві засмажки з овочів та ретельно перемішайте. Тушкуйте овочі ще 40-50 хвилин.

6

За 5 хвилин до закінчення приготування ікри з баклажанів додайте до овочів спеції, оцет та цукор та ретельно перемішайте.

7

Заздалегідь підготуйте банки та кришки для ікри, простерилізуйте їх та викладіть в них готову ікру. Закрийте заготовки кришками та насолоджуйтесь ікрою з баклажанів взимку. Смачного!

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