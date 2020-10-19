Баклажанна ікра на зиму – рецепт ікри з синіх баклажанів

Смачний рецепт ікри з баклажанів на зиму -
2 год 45 хв
5 порцій
189 ккал
Як приготувати ікру з баклажанів на зиму/Смачно24
Ікра з баклажанів чудово смакує як закуска, так і надзвичайно смачно доповнює страви з риби та м’яса. Гайда готувати заготовки на зиму разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Баклажан
1,5 кг
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Болгарський перець
0,5 кг
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Цибуля ріпчаста
250 г
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Олія соняшникова
100 мл
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Морква
250 г
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Помідор
0,5 кг
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Цукор
1 ст. л.
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Сіль
2 ст. л.
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Оцет 9%
1/2 ст. л.
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте баклажани водою, просушіть паперовим рушником та наріжте кубиками 1х1 см.
2
Помийте болгарський перець, видаліть серединку та наріжте невеликими кубиками. Так само наріжте й помідори.
3
Розігрійте велику каструлю з олією та підсмажте на ній овочі: баклажани, помідори та болгарський перець. Тушкуйте овочі під кришкою 50-60 хвилин на маленькому вогні.
4
Ріпчасту цибулю наріжте кубиками, а моркву натріть на грубій тертці. Почистіть часник від лушпиння та натріть до сирих овочів на дрібній тертці.
5
В окремій сковорідці підсмажте до золотавого кольору моркву з цибулею та часником. З’єднайте дві засмажки з овочів та ретельно перемішайте. Тушкуйте овочі ще 40-50 хвилин.
6
За 5 хвилин до закінчення приготування ікри з баклажанів додайте до овочів спеції, оцет та цукор та ретельно перемішайте.
7
Заздалегідь підготуйте банки та кришки для ікри, простерилізуйте їх та викладіть в них готову ікру. Закрийте заготовки кришками та насолоджуйтесь ікрою з баклажанів взимку. Смачного!