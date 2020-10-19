Баклажанна ікра на зиму – рецепт ікри з синіх баклажанів

1

Ретельно помийте баклажани водою, просушіть паперовим рушником та наріжте кубиками 1х1 см.

2

Помийте болгарський перець, видаліть серединку та наріжте невеликими кубиками. Так само наріжте й помідори.

3

Розігрійте велику каструлю з олією та підсмажте на ній овочі: баклажани, помідори та болгарський перець. Тушкуйте овочі під кришкою 50-60 хвилин на маленькому вогні.

4

Ріпчасту цибулю наріжте кубиками, а моркву натріть на грубій тертці. Почистіть часник від лушпиння та натріть до сирих овочів на дрібній тертці.

5

В окремій сковорідці підсмажте до золотавого кольору моркву з цибулею та часником. З’єднайте дві засмажки з овочів та ретельно перемішайте. Тушкуйте овочі ще 40-50 хвилин.

6

За 5 хвилин до закінчення приготування ікри з баклажанів додайте до овочів спеції, оцет та цукор та ретельно перемішайте.

7

Заздалегідь підготуйте банки та кришки для ікри, простерилізуйте їх та викладіть в них готову ікру. Закрийте заготовки кришками та насолоджуйтесь ікрою з баклажанів взимку. Смачного!