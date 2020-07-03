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Смачний рецепт омлету з копченою сьомгою -

25 хв

4 порції

180 ккал

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Як приготувати омлет з сьомгою вдома/Смачно24

Запечений омлет з сьомгою – це ідеальний варіант сніданку. Копчену сьомгу легко можна замінити на відварену курку, домашній сир або дрібно нарізані овочі. Страва надзвичайно швидка у приготуванні та ситна. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Копчена сьомга

    100 г

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Петрушка (зелень)

    за смаком

  • Вершкове масло

    100 г

  • Сіль

    за смаком

  • Тости

    за смаком

  • Яйце

    4 шт.

Рецепт приготування

1

У невеликій каструлі або на паровій бані розтопіть вершкове масло та розлийте його по формах, у яких ви будете запікати омлет.

2

Сьомгу поріжте на невеликі шматочки та викладіть у формочки, посипте подрібненою зеленню петрушки.

3

У кожну формочку вибийте яйце, але не перемішуйте всі інгредієнти. Додайте спецій за смаком та випікайте в розігрітій духовці до 180 градусів 15-20 хвилин.

4

До запеченого омлету з сьомгою чудово смакують підсмажені тости до хрусткої скоринки. Приготувати їх дуже просто та швидко. Розігрійте сковорідку з вершковим маслом та обсмажте хліб з обох сторін до скоринки. Смачного! 

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