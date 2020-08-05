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Варення зі смородини з цукром без варіння на зиму: рецепт -

3 год

2 порції

220 ккал

0 / 5
Смородина з цукром без варіння на зиму – рецепт варення

Рецепт варення зі смородини з цукром без варіння/Смачно24

Швидкий та смачний рецепт приготування варення зі смородини без варіння, яким ви будете ласувати цілу зиму. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для варення

  • Цукор

    1 кг

  • Смородина

    1 кг

Рецепт приготування

1

Ретельно миємо смородину холодною водою, просушуємо на паперовому рушнику та перебираємо.

2

Подрібнюємо смородину в блендері до консистенції пюре і викладаємо в каструлю. Засипте смородину цукром та залиште на 30 хвилин.

3

Ретельно перемішайте смородинове пюре з цукром та розлийте по заздалегідь підготовлених банках.

4

Щільно закрийте варення зі смородини кришками та зберігайте в холодильнику. Смачного!

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