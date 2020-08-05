Смородина з цукром без варіння на зиму – рецепт варення

Варення зі смородини з цукром без варіння на зиму: рецепт -
3 год
2 порції
220 ккал
Рецепт варення зі смородини з цукром без варіння/Смачно24
Швидкий та смачний рецепт приготування варення зі смородини без варіння, яким ви будете ласувати цілу зиму. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Цукор
1 кг
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Смородина
1 кг
Рецепт приготування
1
Ретельно миємо смородину холодною водою, просушуємо на паперовому рушнику та перебираємо.
2
Подрібнюємо смородину в блендері до консистенції пюре і викладаємо в каструлю. Засипте смородину цукром та залиште на 30 хвилин.
3
Ретельно перемішайте смородинове пюре з цукром та розлийте по заздалегідь підготовлених банках.
4
Щільно закрийте варення зі смородини кришками та зберігайте в холодильнику. Смачного!