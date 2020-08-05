Смородина з цукром без варіння на зиму – рецепт варення

1

Ретельно миємо смородину холодною водою, просушуємо на паперовому рушнику та перебираємо.

2

Подрібнюємо смородину в блендері до консистенції пюре і викладаємо в каструлю. Засипте смородину цукром та залиште на 30 хвилин.

3

Ретельно перемішайте смородинове пюре з цукром та розлийте по заздалегідь підготовлених банках.

4

Щільно закрийте варення зі смородини кришками та зберігайте в холодильнику. Смачного!