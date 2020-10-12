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Смачно 24 Десерти Солодка випічка Рецепт сочників з сиром – домашня випічка

Рецепт сочників з сиром – домашня випічка -

3 год

10 порцій

198 ккал

0 / 5
Сочники з сиром – рецепт – як приготувати сочники вдома

Як приготувати сочники з сиром/Смачно24

Сочники з домашнім сиром – надзвичайно простий та смачний у приготуванні десерт, який полюбляють як дорослі, так і малі.

Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для тіста

  • Борошно пшеничне

    600 г

  • Розпушувач

    2 ч. л.

  • Цукор

    150 г

  • Вершкове масло

    200 г

  • Сметана

    200 г

  • Сіль

    за смаком

  • Яйце

    2 шт.

для начинки

  • Ванільний цукор

    1 шт.

  • Домашній сир

    500 г

  • Борошно пшеничне

    3 г

  • Цукор

    100 г

  • Сметана

    50 г

  • Яйце

    2 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно розімніть виделкою домашній сир, додайте до нього борошно, сметану, цукор, ванільний цукор, яйце та білок. Жовток залишаємо для змащування сочників перед випіканням.

2

Для приготування тіста збиваємо міксером яйця з цукром та сметаною. Додаємо до суміші вершкове масло та ще раз збиваємо.

3

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додаємл розпушувач та перемішуємо. Невеликими порціями всипаємо борошно до рідкої суміші та замішуємо тісто.

4

Розкачайте тісто для сочників в тонкий пласт та вирізаємо кружечки. На кожен кружечок викладаємо начинку та згортаємо навпіл, злегка притиснувши краї.

5

Змащуємо сочники жовтком та викладаємо на деко вкрите пергаментом для випікання. Розігрійте духовку до 180-200 градусів та випікайте сочники з домашнім сиром близько 40 хвилин до готовності. Смачного!

Солодка випічка Десерти

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