Сочники з сиром – рецепт – як приготувати сочники вдома

Рецепт сочників з сиром – домашня випічка -
3 год
10 порцій
198 ккал
Як приготувати сочники з сиром/Смачно24
Сочники з домашнім сиром – надзвичайно простий та смачний у приготуванні десерт, який полюбляють як дорослі, так і малі.
Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
-
Борошно пшеничне
600 г
-
Розпушувач
2 ч. л.
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Цукор
150 г
-
Вершкове масло
200 г
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Сметана
200 г
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Сіль
за смаком
-
Яйце
2 шт.
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Ванільний цукор
1 шт.
-
Домашній сир
500 г
-
Борошно пшеничне
3 г
-
Цукор
100 г
-
Сметана
50 г
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Яйце
2 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно розімніть виделкою домашній сир, додайте до нього борошно, сметану, цукор, ванільний цукор, яйце та білок. Жовток залишаємо для змащування сочників перед випіканням.
2
Для приготування тіста збиваємо міксером яйця з цукром та сметаною. Додаємо до суміші вершкове масло та ще раз збиваємо.
3
Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додаємл розпушувач та перемішуємо. Невеликими порціями всипаємо борошно до рідкої суміші та замішуємо тісто.
4
Розкачайте тісто для сочників в тонкий пласт та вирізаємо кружечки. На кожен кружечок викладаємо начинку та згортаємо навпіл, злегка притиснувши краї.
5
Змащуємо сочники жовтком та викладаємо на деко вкрите пергаментом для випікання. Розігрійте духовку до 180-200 градусів та випікайте сочники з домашнім сиром близько 40 хвилин до готовності. Смачного!