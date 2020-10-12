Сочники з сиром – рецепт – як приготувати сочники вдома

1

Ретельно розімніть виделкою домашній сир, додайте до нього борошно, сметану, цукор, ванільний цукор, яйце та білок. Жовток залишаємо для змащування сочників перед випіканням.

2

Для приготування тіста збиваємо міксером яйця з цукром та сметаною. Додаємо до суміші вершкове масло та ще раз збиваємо.

3

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додаємл розпушувач та перемішуємо. Невеликими порціями всипаємо борошно до рідкої суміші та замішуємо тісто.

4

Розкачайте тісто для сочників в тонкий пласт та вирізаємо кружечки. На кожен кружечок викладаємо начинку та згортаємо навпіл, злегка притиснувши краї.

5

Змащуємо сочники жовтком та викладаємо на деко вкрите пергаментом для випікання. Розігрійте духовку до 180-200 градусів та випікайте сочники з домашнім сиром близько 40 хвилин до готовності. Смачного!