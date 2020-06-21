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Домашній рецепт грибної солянки без м'яса -

45 хв

8 порцій

125 ккал

0 / 5
Грибна солянка – рецепт солянки без м'яса в домашніх умовах

Як приготувати пісну солянку з грибами/Смачно24

Пісний рецепт грибної солянки смакуватиме всій вашій родині. Овочевий суп надзвичайно швидкий у приготуванні та корисний. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для супу

  • Вода

    2 л

  • Гриби

    500 г

  • Лавровий лист

    1 шт.

  • Цибуля ріпчаста

    1 шт.

  • Мариновані огірки

    2 шт.

  • Маслини

    10 шт.

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Морква

    1 шт.

  • Борошно пшеничне

    1 ст. л.

  • Сіль

    за смаком

  • Томатна паста

    2 ст. л.

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте гриби, зніміть шкірку та поріжте на невеликі шматочки. Розігрійте сковорідку з олією і підсмажте гриби до золотистої скоринки. Перекладіть гриби у велику каструлю.

2

Почистіть цибулю від лушпиння, розріжте на дві половини та наріжте кубиком. Моркву почистіть від шкірки та натріть на грубій тертці. Обсмажте овочі на сковорідці та додайте спеції, томатну пасту, борошно і долийте трішки води – перемішайте. Тушкуйте овочі 5-6 хвилин та перекладіть в каструлю до грибів.

3

Наріжте огірки кубиком та додайте до овочів. Маслини наріжте кільцями та додайте в каструлю, перемішайте всі інгредієнти, залийте овочі окропом. Додайте в суп лавровий лист, спеції і варіть солянку на малому вогні 30 хвилин.

4

Перед подачею на стіл посипте готову солянку нарізаною зеленню і покладіть скибочку лимону. Смачного!

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