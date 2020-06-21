Домашній рецепт грибної солянки без м'яса -
45 хв
8 порцій
125 ккал
Як приготувати пісну солянку з грибами/Смачно24
Пісний рецепт грибної солянки смакуватиме всій вашій родині. Овочевий суп надзвичайно швидкий у приготуванні та корисний. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Вода
2 л
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Гриби
500 г
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Лавровий лист
1 шт.
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Цибуля ріпчаста
1 шт.
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Мариновані огірки
2 шт.
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Маслини
10 шт.
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Мелений чорний перець
за смаком
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Морква
1 шт.
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Борошно пшеничне
1 ст. л.
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Сіль
за смаком
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Томатна паста
2 ст. л.
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте гриби, зніміть шкірку та поріжте на невеликі шматочки. Розігрійте сковорідку з олією і підсмажте гриби до золотистої скоринки. Перекладіть гриби у велику каструлю.
2
Почистіть цибулю від лушпиння, розріжте на дві половини та наріжте кубиком. Моркву почистіть від шкірки та натріть на грубій тертці. Обсмажте овочі на сковорідці та додайте спеції, томатну пасту, борошно і долийте трішки води – перемішайте. Тушкуйте овочі 5-6 хвилин та перекладіть в каструлю до грибів.
3
Наріжте огірки кубиком та додайте до овочів. Маслини наріжте кільцями та додайте в каструлю, перемішайте всі інгредієнти, залийте овочі окропом. Додайте в суп лавровий лист, спеції і варіть солянку на малому вогні 30 хвилин.
4
Перед подачею на стіл посипте готову солянку нарізаною зеленню і покладіть скибочку лимону. Смачного!