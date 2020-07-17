Сосиска в тісті – рецепт приготування в домашніх умовах

Рецепт домашніх сосисок в тісті: смачно та швидко -
45 хв
10 порцій
298 ккал
Як приготувати сосиски в тісті вдома/Смачно24
Булочки родом з дитинства. Гайда готувати сосиски в тісті за нашим рецептом та нумо насолоджуватись їхнім смаком разом з друзями. Готуй разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Білий кунжут
за смаком
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Молоко
200 мл
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Борошно пшеничне
500 г
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Цукор
50 г
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Вершкове масло
50 г
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Сіль
за смаком
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Сосиска
за смаком
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Сухі дріжджі
6 г
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Чорний кунжут
за смаком
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Яєчний жовток
2 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно просіюємо борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. В мисці розчиняємо дріжджі в теплому молоці, додаємо цукор. Накрийте миску рушником та залишіть на 15 хвилин в теплому місці.
2
В готову опару додаємо сіль, борошно та жовток – замішуємо тісто. З тіста потрібно розкачати лист, порізати його на тонкі та довгі шнурочки. Кожним шнурком з тіста обмотуємо нашу сосиску по спіралі та викладаємо на деко.
3
Змастіть булочки жовтком та посипте кунжутом. Випікайте сосиски в тісті при 190 градусах 20 хвилин. Смачного!