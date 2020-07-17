Сосиска в тісті – рецепт приготування в домашніх умовах

1

Ретельно просіюємо борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. В мисці розчиняємо дріжджі в теплому молоці, додаємо цукор. Накрийте миску рушником та залишіть на 15 хвилин в теплому місці.

2

В готову опару додаємо сіль, борошно та жовток – замішуємо тісто. З тіста потрібно розкачати лист, порізати його на тонкі та довгі шнурочки. Кожним шнурком з тіста обмотуємо нашу сосиску по спіралі та викладаємо на деко.

3

Змастіть булочки жовтком та посипте кунжутом. Випікайте сосиски в тісті при 190 градусах 20 хвилин. Смачного!