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Рецепт домашніх сосисок в тісті: смачно та швидко -

45 хв

10 порцій

298 ккал

0 / 5
Сосиска в тісті – рецепт приготування в домашніх умовах

Як приготувати сосиски в тісті вдома/Смачно24

Булочки родом з дитинства. Гайда готувати сосиски в тісті за нашим рецептом та нумо насолоджуватись їхнім смаком разом з друзями. Готуй разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Білий кунжут

    за смаком

  • Молоко

    200 мл

  • Борошно пшеничне

    500 г

  • Цукор

    50 г

  • Вершкове масло

    50 г

  • Сіль

    за смаком

  • Сосиска

    за смаком

  • Сухі дріжджі

    6 г

  • Чорний кунжут

    за смаком

  • Яєчний жовток

    2 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно просіюємо борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. В мисці розчиняємо дріжджі в теплому молоці, додаємо цукор. Накрийте миску рушником та залишіть на 15 хвилин в теплому місці.

2

В готову опару додаємо сіль, борошно та жовток – замішуємо тісто. З тіста потрібно розкачати лист, порізати його на тонкі та довгі шнурочки. Кожним шнурком з тіста обмотуємо нашу сосиску по спіралі та викладаємо на деко.

3

Змастіть булочки жовтком та посипте кунжутом. Випікайте сосиски в тісті при 190 градусах 20 хвилин. Смачного!

Холодні закуски Закуски Випічка

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