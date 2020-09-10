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Смачно 24 Кухні світу Американська кухня Рецепт смаженої сосиски в тісті – смачніше ніж в школі

Рецепт смаженої сосиски в тісті – смачніше ніж в школі -

2 год

7 порцій

271 ккал

0 / 5
Сосиска в тісті – рецепт смажених в олії сосисок в тісті

Як приготувати смажену сосиску в тісті/Смачно24

Смажені сосиски в тісті одразу викликають у нас апетит, правда ж? Линуть спогади зі школи чи університету, адже саме там ми їх куштували під час невеликої перерви.

Смачно 24 підготував для вас рецепт саме тих смажених сосисок в тісті! Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви

  • Вода

    160 г

  • Олія соняшникова

    6 ст. л.

  • Молоко

    160 г

  • Борошно пшеничне

    500 г

  • Цукор

    3 ст. л.

  • Сіль

    1 ч. л.

  • Сосиска

    15 шт.

  • Сухі дріжджі

    1 ст. л.

Рецепт приготування

1

У невеликій каструлі нагрійте молоко, воду, всипте цукру та сухих дріжджів – залишіть на 10-15 хвилин.

2

Влийте в каструлю олію, всипте солі та борошна – замісіть еластичне тісто. Накрийте каструлю з тістом харчовою плівкою та залишіть в теплому місці на 2 години.

3

Рясно змастіть руки олією та обімніть тісто. Розділіть його на однакові кульки розміром з яйце. Кульок повинно бути стільки ж, скільки у вас сосисок.

4

Кожну кульку розімніть руками та розрівняйте скалкою, покладіть у неї сосиску та з’єднайте краї.

5

Розігрійте сковорідку з великою кількістю олії та одразу обсмажуйте сформовані пиріжки з сосискою до золотистої скоринки.

6

Готові обсмажені з обох сторін пиріжки викладайте на паперовий рушник, щоб стекла зайва олія. Смачного!

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