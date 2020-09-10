Сосиска в тісті – рецепт смажених в олії сосисок в тісті

Рецепт смаженої сосиски в тісті – смачніше ніж в школі -
2 год
7 порцій
271 ккал
Як приготувати смажену сосиску в тісті/Смачно24
Смажені сосиски в тісті одразу викликають у нас апетит, правда ж? Линуть спогади зі школи чи університету, адже саме там ми їх куштували під час невеликої перерви.
Смачно 24 підготував для вас рецепт саме тих смажених сосисок в тісті! Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Вода
160 г
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Олія соняшникова
6 ст. л.
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Молоко
160 г
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Борошно пшеничне
500 г
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Цукор
3 ст. л.
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Сіль
1 ч. л.
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Сосиска
15 шт.
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Сухі дріжджі
1 ст. л.
Рецепт приготування
1
У невеликій каструлі нагрійте молоко, воду, всипте цукру та сухих дріжджів – залишіть на 10-15 хвилин.
2
Влийте в каструлю олію, всипте солі та борошна – замісіть еластичне тісто. Накрийте каструлю з тістом харчовою плівкою та залишіть в теплому місці на 2 години.
3
Рясно змастіть руки олією та обімніть тісто. Розділіть його на однакові кульки розміром з яйце. Кульок повинно бути стільки ж, скільки у вас сосисок.
4
Кожну кульку розімніть руками та розрівняйте скалкою, покладіть у неї сосиску та з’єднайте краї.
5
Розігрійте сковорідку з великою кількістю олії та одразу обсмажуйте сформовані пиріжки з сосискою до золотистої скоринки.
6
Готові обсмажені з обох сторін пиріжки викладайте на паперовий рушник, щоб стекла зайва олія. Смачного!