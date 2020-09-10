Сосиска в тісті – рецепт смажених в олії сосисок в тісті

1

У невеликій каструлі нагрійте молоко, воду, всипте цукру та сухих дріжджів – залишіть на 10-15 хвилин.

2

Влийте в каструлю олію, всипте солі та борошна – замісіть еластичне тісто. Накрийте каструлю з тістом харчовою плівкою та залишіть в теплому місці на 2 години.

3

Рясно змастіть руки олією та обімніть тісто. Розділіть його на однакові кульки розміром з яйце. Кульок повинно бути стільки ж, скільки у вас сосисок.

4

Кожну кульку розімніть руками та розрівняйте скалкою, покладіть у неї сосиску та з’єднайте краї.

5

Розігрійте сковорідку з великою кількістю олії та одразу обсмажуйте сформовані пиріжки з сосискою до золотистої скоринки.

6

Готові обсмажені з обох сторін пиріжки викладайте на паперовий рушник, щоб стекла зайва олія. Смачного!