Соус Бешамель на бульйоні: рецепт в домашніх умовах

Соус Бешамель на бульйоні: рецепт -
3 год
3 порції
280 ккал
У цьому рецепті ми вирішили запропонувати вам приготувати незвичайний рецепт соусу Бешамель. Ви мабуть знаєте, що класичний Бешамель складається із Ру (борошно та масло) та молока. Але якщо замінити молоко на яловичий бульйон? Це буде любов з першої ложки, обіцяємо! Соус Бешамель наповниться ніжним ароматом вершків та смаком концентрованого м’ясного бульйону. Гайда готувати зі Смачно 24.
Інгредієнти
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Борошно пшеничне
2 ст. л.
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Мускатний горіх
1 дрібка
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Вершки 33%
100 мл
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Вершкове масло
50 г
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Запашний перець горошком
3 шт.
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Корінь селери
1/4 шт.
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Лаврові листки
2 шт.
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Цибуля ріпчаста
1 шт.
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Мелений чорний перець
за смаком
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Морква
1 шт.
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Сіль
за смаком
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Телячі ребра
400 г
Рецепт приготування
1
Очистіть цибулю від лушпиння, розріжте на дві половини. З моркви зріжте шкірку та теж розріжте на великі шматки, корінь селери розріжте на кілька частин. Нарізані овочі викладіть в кастулю з ребрами, лавровими листками, запашним перцем та залийте водою. Варіть м’яний бульйон на середньому вогні кілька годин до готовності. Чим довше ви будете варити бульйон, тим насиченішим він буде. Щоб у подальшому соус вийшов однорідним, процідіть бульйон через сито або марлю.
2
На розігрітій сковорідці розтопіть вершкове масло, додайте до нього борошно та пасеруйте, постійно помішуючи Ру. Це займе приблизно 1-2 хвилини. Тоненькою цівкою влийте бульйон в Ру та помішуйте вінчиком, поки суміш не стане однорідною.
3
Додайте жирні 33% вершки та продовжуйте ретельно розмішувати соус вінчиком.
4
Додайте мускатний горіх, посоліть і поперчіть соус за смаком. Соус готовий – смачного!