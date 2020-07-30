Соус Бешамель на бульйоні: рецепт в домашніх умовах

1

Очистіть цибулю від лушпиння, розріжте на дві половини. З моркви зріжте шкірку та теж розріжте на великі шматки, корінь селери розріжте на кілька частин. Нарізані овочі викладіть в кастулю з ребрами, лавровими листками, запашним перцем та залийте водою. Варіть м’яний бульйон на середньому вогні кілька годин до готовності. Чим довше ви будете варити бульйон, тим насиченішим він буде. Щоб у подальшому соус вийшов однорідним, процідіть бульйон через сито або марлю.

2

На розігрітій сковорідці розтопіть вершкове масло, додайте до нього борошно та пасеруйте, постійно помішуючи Ру. Це займе приблизно 1-2 хвилини. Тоненькою цівкою влийте бульйон в Ру та помішуйте вінчиком, поки суміш не стане однорідною.

3

Додайте жирні 33% вершки та продовжуйте ретельно розмішувати соус вінчиком.

4

Додайте мускатний горіх, посоліть і поперчіть соус за смаком. Соус готовий – смачного!