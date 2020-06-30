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Смачно 24 Соуси Класичні соуси Рецепт соусу Шорон: покрокова інструкція

Рецепт соусу Шорон: покрокова інструкція -

30 хв

4 порції

245 ккал

0 / 5
Соус Шорон – до м'яса або риби: покрокове приготування, рецепт

Як приготувати соус Шорон/Смачно24

Соус Шорон чудово підходить до смаженої телятини. Спробуйте приготувати його вдома за рецептом Смачно 24.

Інгредієнти

для соусу

  • Біле вино

    100 мл

  • Лавровий лист

    1 шт.

  • Перець чорний горошком

    1 ст. л.

  • Помідор

    2 шт.

  • Вершкове масло

    250 г

  • Сіль

    за смаком

  • Чебрець

    1 шт.

  • Часник

    1 зубчик

  • Естрагон

    2 гілочки

  • Яєчний жовток

    1 шт.

Рецепт приготування

1

Вершкове масло розтопіть в каструлі та зніміть пінку. Охолодіть масло до кімнатної температури.

2

Бланшуйте помідори, зніміть з них шкірку, видаліть насіння та наріжте філе кубиками.

3

Наріжте часник дрібним кубиком та помийте гілочки чебрецю та естрагону.

4

З’єднайте вино, лавровий лист, чорний перець, гілочки естрагону та чебрецю, варіть маринад до об’єму 50 мл. Процідіть через сито.

5

Збийте жовток в металевій чаші, додайте маринад та продовжуйте збивати до утворення піни. Далі збивайте соус на водяній бані вінчиком, поки піна не стане ще пишнішою.

6

Зніміть чашу з водяної бані та тоненькою цівкою влийте масло в соус, додайте часник та помідор, посоліть. Смачного!

Класичні соуси Соуси

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