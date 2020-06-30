Соус Шорон – до м'яса або риби: покрокове приготування, рецепт

Рецепт соусу Шорон: покрокова інструкція -
30 хв
4 порції
245 ккал
Як приготувати соус Шорон/Смачно24
Соус Шорон чудово підходить до смаженої телятини. Спробуйте приготувати його вдома за рецептом Смачно 24.
Інгредієнти
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Біле вино
100 мл
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Лавровий лист
1 шт.
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Перець чорний горошком
1 ст. л.
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Помідор
2 шт.
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Вершкове масло
250 г
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Сіль
за смаком
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Чебрець
1 шт.
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Часник
1 зубчик
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Естрагон
2 гілочки
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Яєчний жовток
1 шт.
Рецепт приготування
1
Вершкове масло розтопіть в каструлі та зніміть пінку. Охолодіть масло до кімнатної температури.
2
Бланшуйте помідори, зніміть з них шкірку, видаліть насіння та наріжте філе кубиками.
3
Наріжте часник дрібним кубиком та помийте гілочки чебрецю та естрагону.
4
З’єднайте вино, лавровий лист, чорний перець, гілочки естрагону та чебрецю, варіть маринад до об’єму 50 мл. Процідіть через сито.
5
Збийте жовток в металевій чаші, додайте маринад та продовжуйте збивати до утворення піни. Далі збивайте соус на водяній бані вінчиком, поки піна не стане ще пишнішою.
6
Зніміть чашу з водяної бані та тоненькою цівкою влийте масло в соус, додайте часник та помідор, посоліть. Смачного!