Соус Шорон – до м'яса або риби: покрокове приготування, рецепт

1

Вершкове масло розтопіть в каструлі та зніміть пінку. Охолодіть масло до кімнатної температури.

2

Бланшуйте помідори, зніміть з них шкірку, видаліть насіння та наріжте філе кубиками.

3

Наріжте часник дрібним кубиком та помийте гілочки чебрецю та естрагону.

4

З’єднайте вино, лавровий лист, чорний перець, гілочки естрагону та чебрецю, варіть маринад до об’єму 50 мл. Процідіть через сито.

5

Збийте жовток в металевій чаші, додайте маринад та продовжуйте збивати до утворення піни. Далі збивайте соус на водяній бані вінчиком, поки піна не стане ще пишнішою.

6

Зніміть чашу з водяної бані та тоненькою цівкою влийте масло в соус, додайте часник та помідор, посоліть. Смачного!