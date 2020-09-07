Соус Ткемалі в домашніх умовах: класичний рецепт приготування

1

Ретельно промийте аличу, перекладіть в каструлю з товстим дном та додайте воду. Варіть аличу на великому вогні. Як тільки шкірка аличі лусне, а це приблизно після 10-15 хвилин кипіння, зніміть каструлю з вогню.

2

Процідіть аличу через сито у велику миску. Перетріть аличу вінчиком або ложкою. Перетерте пюре знову викладаємо в каструлю на середній вогонь та додаємо хмелі-сунелі, коріандр і добре перемішуємо.

3

Влийте в соус олію, подрібнену свіжу зелень та перець чилі. Додайте дрібно нарізаний часник та варіть соус 5-7 хвилин.

4

Висипаємо до грузинського соусу цукор, перемішуємо поки він повністю не розчиниться. Наприкінці приготування додаємо оцет, перемішуємо та знімаємо з вогню.

5

Готовий соус Ткемалі потрібно зберігати у холодильнику не більше як тиждень. Смачного!