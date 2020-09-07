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Смачно 24 Кухні світу Грузинська кухня Як приготувати грузинський соус Ткемалі: класичний рецепт

Як приготувати грузинський соус Ткемалі: класичний рецепт -

40 хв

1 порція

198 ккал

0 / 5
Соус Ткемалі в домашніх умовах: класичний рецепт приготування

Рецепт класичного грузинського соусу Ткемалі/Смачно24

Якщо ви ще не куштували справжній грузинський соус Ткемалі, саме час приготувати його вдома. Соус Ткемалі чудово смакує із м’ясом, шашликами та стейками.

Ароматний, гострий та солодкий соус сподобається кожному члену вашої родини. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для соусу
  • Алича

    1 кг

  • Білий винний оцет

    2 ст. л.

  • Вода

    50 мл

  • Кінза

    1 пучок

  • Олія соняшникова

    4 ст. л.

  • Мелений коріандр

    1/4 ч. л.

  • Перець чилі

    10 г

  • Петрушка (зелень)

    1 пучок

  • Цукор

    100 г

  • Сіль

    1 ст. л.

  • Хмелі-сунелі

    1/2 ч. л.

  • Часник

    5-6 зубчиків

Рецепт приготування

1

Ретельно промийте аличу, перекладіть в каструлю з товстим дном та додайте воду. Варіть аличу на великому вогні. Як тільки шкірка аличі лусне, а це приблизно після 10-15 хвилин кипіння, зніміть каструлю з вогню.

2

Процідіть аличу через сито у велику миску. Перетріть аличу вінчиком або ложкою. Перетерте пюре знову викладаємо в каструлю на середній вогонь та додаємо хмелі-сунелі, коріандр і добре перемішуємо.

3

Влийте в соус олію, подрібнену свіжу зелень та перець чилі. Додайте дрібно нарізаний часник та варіть соус 5-7 хвилин.

4

Висипаємо до грузинського соусу цукор, перемішуємо поки він повністю не розчиниться. Наприкінці приготування додаємо оцет, перемішуємо та знімаємо з вогню.

5

Готовий соус Ткемалі потрібно зберігати у холодильнику не більше як тиждень. Смачного!

Грузинська кухня Кухні світу Класичні соуси Соуси

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