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Смачно 24 Соуси Класичні соуси Тонкощі приготування соусу Цезар: простий рецепт

Тонкощі приготування соусу Цезар: простий рецепт -

20 хв

4 порції

665 ккал

0 / 5

Класичний рецепт соусу для салату “Цезар”/Смачно24

Приготуйте один із найсмачніших соусів разом зі Смачно 24. Так, ви не помилились, сьогодні ми підготували для вас рецепт надзвичайно смачного соусу, який є головним у салаті “Цезар”. Класична рецептура соусу складається із філе анчоусів у маслі, сиру Пармезан та пікантного англійського вустерського соусу. Ці інгредієнти у соусі “Цезар” аж ніяк не можна замінити на якийсь інший інгредієнт. Ви втратите оригінальний смак соусу та навіть можете зіпсувати страву. Не абияку роль відіграє у соусі і якісна оливкова олія – не радимо економити на продуктах.

Інгредієнти

для соусу

  • Вустерський соус

    1 ч. л.

  • Лимонний сік

    1 ч. л.

  • Оливкова олія

    130 мл

  • Цукор

    1 дрібка

  • Сіль

    1 дрібка

  • Сир Пармезан

    30 г

  • Філе консервованих анчоусів

    2 шт.

  • Часник

    1 зубчик

  • Яєчний жовток

    2 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте яйця, адже у рецепті соусу ми будемо використовувати сирі жовтки. Відділіть білок від жовтка в окремих посудинах. Для подальшого процесу приготування, візьміть глибоку салатницю, в ній ми будемо готувати соус. Помістіть в салатницю жовтки та кілька секунд збивайте їх ручним вінчиком. Додавайте до жовтків оливкову олію по кілька капель та продовжуйте активно та ретельно збивати суміш вінчиком. Збивайте масу поки не додасте в жовтки всю оливкову олію та емульсія не загусне. Ви приготували основу для домашнього майонезу.

2

Додаємо в миску до заготовки для соусу, філе анчоуса, вустерський соус, лимонний сік, тертий на дрібній терці сир Пармезан та невеличкий зубчик часнику. За допомогою блендера збийте всі інгредієнти в гладку та однорідну масу 2-3 хвилини. Якщо ви полюбляєте відчувати у соусі невеличкі шматочки сиру чи анчоусів, тоді збивайте масу менше відведеного часу.

3

Соус для салату “Цезар” можна зберігати в холодильнику, щільно закривши його кришкою не більше 3 днів. Найкраще використати заправку для салату одразу, як тільки ви його приготували. Смачного!

Поради щодо приготування

Всі продукти для приготування соусу “Цезар” повинні бути кімнатної температури.

Класичні соуси Соуси

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