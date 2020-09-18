1

Ретельно помийте яйця, адже у рецепті соусу ми будемо використовувати сирі жовтки. Відділіть білок від жовтка в окремих посудинах. Для подальшого процесу приготування, візьміть глибоку салатницю, в ній ми будемо готувати соус. Помістіть в салатницю жовтки та кілька секунд збивайте їх ручним вінчиком. Додавайте до жовтків оливкову олію по кілька капель та продовжуйте активно та ретельно збивати суміш вінчиком. Збивайте масу поки не додасте в жовтки всю оливкову олію та емульсія не загусне. Ви приготували основу для домашнього майонезу.

2

Додаємо в миску до заготовки для соусу, філе анчоуса, вустерський соус, лимонний сік, тертий на дрібній терці сир Пармезан та невеличкий зубчик часнику. За допомогою блендера збийте всі інгредієнти в гладку та однорідну масу 2-3 хвилини. Якщо ви полюбляєте відчувати у соусі невеличкі шматочки сиру чи анчоусів, тоді збивайте масу менше відведеного часу.

3

Соус для салату “Цезар” можна зберігати в холодильнику, щільно закривши його кришкою не більше 3 днів. Найкраще використати заправку для салату одразу, як тільки ви його приготували. Смачного!