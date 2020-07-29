24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Кухні світу Італійська кухня Спагеті з кабачків: смачний домашній рецепт

Спагеті з кабачків: смачний домашній рецепт -

35 хв

8 порцій

28 ккал

0 / 5
Спагеті з кабачків – як приготувати спагеті з кабачків в домашніх умовах

Як приготувати спагеті з кабачків/Смачно24

Спагеті з кабачків – прекрасна альтернатива макаронам із пшеничного борошна. Їх можна готувати з будь-якими соусами для макаронів, подавати з м’ясом чи рибою.

Інгредієнти

для спагетті

  • Кабачок

    2 шт.

  • Оливкова олія

    1 ст. л.

  • Помідор

    1 шт.

  • Часник

    2 зубчики

Рецепт приготування

1

Натріть кабачки на на тертці для моркви по-корейськи.

2

Зробіть хрестоподібний надріз на помідорі, опустіть його на 1-2 хвилини в окріп і очистіть від шкірки. Потім наріжте помідор кубиками, дрібно наріжте часник, викладіть це разом в сковороду і тушкуйте на повільному вогні до випарювання зайвої рідини.

3

Посоліть і поперечіть масу на сковорідці та перемішайте. Після цього додайте натерті кабачки та смажте протягом 5-7 хвилин. 

Поради щодо приготування

Краще не перемішувати інгредієнти ложкою або виделкою, щоб кабачки не перетворилися в однорідну масу, а протрушувати сковороду.

Якщо в процесі смаження утворилося багато рідини, процідіть спагеті через друшляк.

Італійська кухня Другі страви Кухні світу Гарніри з овочів Пісні страви Інші

Схожі рецепти

Класичні млинці на молоці: покроковий рецепт

Як приготувати класичні млинці на молоці та які є секрети приготування цієї страви?

40 хв

6 порцій

Українська

Теплий салат з гарбузом і грушею: простий рецепт

Цікавий рецепт з гарбуза, який здивує ваших близьких та збереже фігуру

25 хв

4 порції

Пісні страви

Пряний мармелад з гарбуза: покроковий рецепт приготування

Здивуйте своїх гостей незвичною стравою з гарбуза!

1 год 10 хв

6 порцій

Другі страви

Новини кулінарії

Стартували зйомки нового сезону Мастер Шеф 10: відомі імена суддів

Ектор Хіменес-Браво

Що приготувати на обід з картоплі: смачні рецепти

Цікаві підбірки

Види листових салатів та все, що вам потрібно знати про них

Цікаві підбірки

Що приготувати з груші: смачні рецепти солодкої випічки

Цікаві підбірки

Що приготувати з кінзи та яка її користь і шкода

Про продукт

Що таке сир тофу: шкода і користь

Про продукт

Останні рецепти

Рецепт домашньої халви з манки від Лізи Глінської Покрокове приготування халви з манки вдома

4 год 5 хв

4 порції

близького Сходу
Класичні сирники: покроковий десерт Як зробити смачні сирники за класичним рецептом самостійно

1 год

3 порції

Сирники
Рецепт холодної кави глясе з морозивом Покрокове приготування холодної кави глясе

25 хв

Літні напої