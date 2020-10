Стейк з яловичини – рецепт – як правильно приготувати вдома

Рецепт стейка з яловичини/Смачно24

Правильний вибір м’яса для стейка – запорука хорошої страви! Насамперед, вам потрібно обрати шматочок м’яса без кісток, волокон, плівок та смужок жиру по краях. Найкраще для приготування стейку вдома підійде яловичий биток.

Але стейки можуть бути й на кості, тільки називатимуться вони вже по іншому.

Щоб приготувати стейк Рібай обирайте лопаткову частину, Клаб-стейк – спинна частина, Тібоун-стейк – початок поперекової частини, Портерхайс-стейк – товстий край яловичини.

Існує декілька просмажок стейка:

Very Rare — (Блю) прогрітий, але майже сирий стейк.

Rare — непросмажений стейк з кров'ю, але з обсмаженою зовні скоринкою.

Medium rare — стейк з рожевим соком, без крові. Саме цю просмажку вважають ідеальною для стейка.

Medium — стейк зі світло-рожевим соком.

Medium well — стейк з прозорим соком.

Well done — абсолютно просмажене м'ясо, без соку.

Смачно 24 підготував для вас рецепт смачного стейку, який ви з легкістю можете приготувати вдома!