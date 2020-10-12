Стейк з яловичини – рецепт – як правильно приготувати вдома

Як правильно приготувати стейк з яловичини: рецепт -
25 хв
1 порція
270 ккал
Рецепт стейка з яловичини/Смачно24
Правильний вибір м’яса для стейка – запорука хорошої страви! Насамперед, вам потрібно обрати шматочок м’яса без кісток, волокон, плівок та смужок жиру по краях. Найкраще для приготування стейку вдома підійде яловичий биток.
Але стейки можуть бути й на кості, тільки називатимуться вони вже по іншому.
Щоб приготувати стейк Рібай обирайте лопаткову частину, Клаб-стейк – спинна частина, Тібоун-стейк – початок поперекової частини, Портерхайс-стейк – товстий край яловичини.
Існує декілька просмажок стейка:
Very Rare — (Блю) прогрітий, але майже сирий стейк.
Rare — непросмажений стейк з кров'ю, але з обсмаженою зовні скоринкою.
Medium rare — стейк з рожевим соком, без крові. Саме цю просмажку вважають ідеальною для стейка.
Medium — стейк зі світло-рожевим соком.
Medium well — стейк з прозорим соком.
Well done — абсолютно просмажене м'ясо, без соку.
Смачно 24 підготував для вас рецепт смачного стейку, який ви з легкістю можете приготувати вдома!
Інгредієнти
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Яловичина
300 г
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Лимон
1/2 шт.
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Мелений чорний перець
за смаком
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Оливкова олія
1 ст. л.
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Сіль
за смаком
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Часник
1 зубчик
Рецепт приготування
1
Охолоджений шматок яловичини вимийте водою, просушіть паперовим рушником та поперчіть з обох сторін. Дайте постояти близько 15-20 хвилин.
2
Зубчик часнику розітріть у ступі до стану каші та з’єднайте з соком половинки лимона. Змастіть м’ясо маринадом та залишіть на 5 -10 хвилин.
3
Розігрійте сковорідку з оливковою олією. Очистіть стейк від маринаду серветкою. На розпеченій сковорідці обсмажте стейк злегка притискаючи лопаткою до потрібної вам готовності.
4
Зазвичай стейки смажать по 2-3 хвилин з кожного боку, але якщо вам до вподоби добряче просмажене м’ясо – 3-5 хвилин.
5
Перекладіть стейк на фольгу, защепіть краї та залишіть стейк “підійти” на 5-7 хвилин. Посоліть готовий стейк та подавайте до столу. Смачного!