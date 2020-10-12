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Як правильно приготувати стейк з яловичини: рецепт -

25 хв

1 порція

270 ккал

0 / 5
Стейк з яловичини – рецепт – як правильно приготувати вдома

Рецепт стейка з яловичини/Смачно24

Правильний вибір м’яса для стейка – запорука хорошої страви! Насамперед, вам потрібно обрати шматочок м’яса без кісток, волокон, плівок та смужок жиру по краях. Найкраще для приготування стейку вдома підійде яловичий биток.

Але стейки можуть бути й на кості, тільки називатимуться вони вже по іншому.

Щоб приготувати стейк Рібай обирайте лопаткову частину, Клаб-стейк – спинна частина, Тібоун-стейк – початок поперекової частини, Портерхайс-стейк – товстий край яловичини.

Існує декілька просмажок стейка:

Very Rare — (Блю) прогрітий, але майже сирий стейк.
Rare — непросмажений стейк з кров'ю, але з обсмаженою зовні скоринкою.
Medium rare — стейк з рожевим соком, без крові. Саме цю просмажку вважають ідеальною для стейка.
Medium — стейк зі світло-рожевим соком.
Medium well — стейк з прозорим соком.
Well done — абсолютно просмажене м'ясо, без соку.

Смачно 24 підготував для вас рецепт смачного стейку, який ви з легкістю можете приготувати вдома!

Інгредієнти

для страви

  • Яловичина

    300 г

  • Лимон

    1/2 шт.

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Оливкова олія

    1 ст. л.

  • Сіль

    за смаком

  • Часник

    1 зубчик

Рецепт приготування

1

Охолоджений шматок яловичини вимийте водою, просушіть паперовим рушником та поперчіть з обох сторін. Дайте постояти близько 15-20 хвилин.

2

Зубчик часнику розітріть у ступі до стану каші та з’єднайте з соком половинки лимона. Змастіть м’ясо маринадом та залишіть на 5 -10 хвилин.

3

Розігрійте сковорідку з оливковою олією. Очистіть стейк від маринаду серветкою. На розпеченій сковорідці обсмажте стейк злегка притискаючи лопаткою до потрібної вам готовності.

4

Зазвичай стейки смажать по 2-3 хвилин з кожного боку, але якщо вам до вподоби добряче просмажене м’ясо – 3-5 хвилин.

5

Перекладіть стейк на фольгу, защепіть краї та залишіть стейк “підійти” на 5-7 хвилин. Посоліть готовий стейк та подавайте до столу. Смачного!

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