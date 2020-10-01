Суп з галушками – рецепт в домашніх умовах

1

Готуємо бульйон для супу: ретельно помийте курку, покладіть її у велику каструлю та залийте холодною водою. Доведіть до кипіння та злийте воду разом з піною. Знову налийте води та доведіть його до кипіння. Варіть курячий бульйон на маленькому вогні.

2

Додайте до бульйону корінь селери, половину цибулі, лавровий листочок, перець горошком, сіль та варіть близько години на маленькому вогні.

3

Дрібно наріжте цибулю, картоплю наріжте шматочками, а моркву натріть на грубій тертці.

4

Обсмажте цибулю та моркву на олії до золотистої скоринки, додайте спецій. Додайте всі овочі до бульйону та перемішайте.

5

Для приготування галушок відокремте жовток від білка. Розм’якшене вершкове масло розітріть з жовтком, тонкою цівкою вливайте в нього молоко та борошно – постійно вимішуйте тісто.

6

Охолоджений курячий білок збийте з сіллю, введіть в тісто та замісіть. Чайною ложкою вводьте галушки в суп.

7

Як тільки галушки спливуть на поверхню супу – страва готова. Наріжте свіжу зелень та подавайте з нею суп до столу. Смачного!