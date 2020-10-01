24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Рецепт домашнього супу з галушками

Рецепт домашнього супу з галушками -

1 год 30 хв

6 порцій

345 ккал

0 / 5
Суп з галушками – рецепт в домашніх умовах

Як приготувати суп з галушками/Смачно24

Суп з галушками на курячому бульйоні чудово смакує холодними вечорами. Легка страва швидко готується та не потребує великих кулінарних вмінь.

Смачно 24 рекомендує вам приготувати надзвичайно смачний домашній суп з галушками для своєї родини – це дуже смачно!

Інгредієнти

для страви

  • Вода

    2 л

  • Духмяний перець

    2 шт.

  • Зелень (улюблена)

    1 пучок

  • Картопля

    200 г

  • Корінь селери

    100 г

  • Курка

    700 г

  • Лавровий лист

    1 шт.

  • Цибуля ріпчаста

    2 шт.

  • Олія соняшникова

    2 ст. л.

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Морква

    1 шт.

  • Сіль

    за смаком

для галушок

  • Молоко

    130 мл

  • Борошно пшеничне

    8 ст. л.

  • Вершкове масло

    1 ч. л.

  • Сіль

    1 дрібка

Рецепт приготування

1

Готуємо бульйон для супу: ретельно помийте курку, покладіть її у велику каструлю та залийте холодною водою. Доведіть до кипіння та злийте воду разом з піною. Знову налийте води та доведіть його до кипіння. Варіть курячий бульйон на маленькому вогні.

2

Додайте до бульйону корінь селери, половину цибулі, лавровий листочок, перець горошком, сіль та варіть близько години на маленькому вогні.

3

Дрібно наріжте цибулю, картоплю наріжте шматочками, а моркву натріть на грубій тертці.

4

Обсмажте цибулю та моркву на олії до золотистої скоринки, додайте спецій. Додайте всі овочі до бульйону та перемішайте.

5

Для приготування галушок відокремте жовток від білка. Розм’якшене вершкове масло розітріть з жовтком, тонкою цівкою вливайте в нього молоко та борошно – постійно вимішуйте тісто.

6

Охолоджений курячий білок збийте з сіллю, введіть в тісто та замісіть. Чайною ложкою вводьте галушки в суп.

7

Як тільки галушки спливуть на поверхню супу – страва готова. Наріжте свіжу зелень та подавайте з нею суп до столу. Смачного!

Українська кухня Перші страви Кухні світу Овочеві супи

Схожі рецепти

Класичний крем-суп з гарбуза: рецепт на кожен день

Кожен може приготувати смачний гарбузовий суп-пюре!

50 хв

7 порцій

Перші страви

Класичні млинці на молоці: покроковий рецепт

Як приготувати класичні млинці на молоці та які є секрети приготування цієї страви?

40 хв

6 порцій

Українська

Новини кулінарії

Як приготувати смачну каву без турки і кавоварки вдома: рецепт

Шкільне харчування від Євгена Клопотенка: нові страви у меню

Le Cordon Bleu

Відомі найкращі 15 ресторанів України 2020: повний список переможців

Ектор Хіменес-Браво

10 найпопулярніших сирів у світі

Про продукт

Рецепти корисних перекусів на роботу

Цікаві підбірки

Види листових салатів та все, що вам потрібно знати про них

Про продукт

Останні рецепти

Як приготувати ліниві голубці: рецепт в духовці Покрокове приготування голубців з фаршем в духовці

1 год 20 хв

10 порцій

Українська
Рецепт супу рамен з куркою вдома Покрокове приготування супу рамен з куркою вдома

45 хв

4 порції

Перші страви
Рецепт квашеної капусти з буряком на зиму без оцту Покрокове приготування квашеної капусти з буряком

10 год 20 хв

2 порції

Українська