Суп з галушками – рецепт в домашніх умовах

Рецепт домашнього супу з галушками -
1 год 30 хв
6 порцій
345 ккал
Як приготувати суп з галушками/Смачно24
Суп з галушками на курячому бульйоні чудово смакує холодними вечорами. Легка страва швидко готується та не потребує великих кулінарних вмінь.
Смачно 24 рекомендує вам приготувати надзвичайно смачний домашній суп з галушками для своєї родини – це дуже смачно!
Інгредієнти
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Вода
2 л
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Духмяний перець
2 шт.
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Зелень (улюблена)
1 пучок
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Картопля
200 г
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Корінь селери
100 г
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Курка
700 г
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Лавровий лист
1 шт.
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Цибуля ріпчаста
2 шт.
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Олія соняшникова
2 ст. л.
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Мелений чорний перець
за смаком
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Морква
1 шт.
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Сіль
за смаком
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Молоко
130 мл
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Борошно пшеничне
8 ст. л.
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Вершкове масло
1 ч. л.
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Сіль
1 дрібка
Рецепт приготування
1
Готуємо бульйон для супу: ретельно помийте курку, покладіть її у велику каструлю та залийте холодною водою. Доведіть до кипіння та злийте воду разом з піною. Знову налийте води та доведіть його до кипіння. Варіть курячий бульйон на маленькому вогні.
2
Додайте до бульйону корінь селери, половину цибулі, лавровий листочок, перець горошком, сіль та варіть близько години на маленькому вогні.
3
Дрібно наріжте цибулю, картоплю наріжте шматочками, а моркву натріть на грубій тертці.
4
Обсмажте цибулю та моркву на олії до золотистої скоринки, додайте спецій. Додайте всі овочі до бульйону та перемішайте.
5
Для приготування галушок відокремте жовток від білка. Розм’якшене вершкове масло розітріть з жовтком, тонкою цівкою вливайте в нього молоко та борошно – постійно вимішуйте тісто.
6
Охолоджений курячий білок збийте з сіллю, введіть в тісто та замісіть. Чайною ложкою вводьте галушки в суп.
7
Як тільки галушки спливуть на поверхню супу – страва готова. Наріжте свіжу зелень та подавайте з нею суп до столу. Смачного!