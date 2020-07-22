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Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Домашній суп з рисом: легкий рецепт приготування

Домашній суп з рисом: легкий рецепт приготування -

30 хв

2 порції

89 ккал

0 / 5
Суп з рисом – легкий рецепт без м'яса – домашній суп з рисом

Як приготувати домашній рисовий суп без м’яса/Смачно24

Запорука хорошого початку дня – це корисний та поживний сніданок, а рецепт рисового супу чудово підійде для першого прийому їжі. Простий рецепт приготування рисового супу без м’яса вдома підійде для кожного. Рисовий суп надзвичайно простий у приготуванні та смакує зі свіжим і хрустким шматочком хліба. Приготуйте рисовий суп за рецептом Смачно 24.

Інгредієнти

для страви

  • Картопля

    1 шт.

  • Лавровий лист

    за смаком

  • Цибуля ріпчаста

    1 шт.

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Морква

    1 шт.

  • Петрушка (зелень)

    за смаком

  • Рис довгозернистий

    1/2 склянки

  • Сіль

    за смаком

  • Часник

    1 зубчик

Рецепт приготування

1

Ретельно промийте довгозернистий рис, щоб вода була чиста та прозора. У каструлі доведіть воду до кипіння, приблизно 1 літр.

2

Помийте та почистіть овочі: моркву поріжте великими шматочками, цибулю наріжте дрібно, картоплю – середніми кубиками. Почистіть часник та розплющіть його лезом ножа.

3

У киплячу воду додайте зубчик часнику, сіль, перець, лавровий лист і сухі спеції для смаку та аромату. Киньте в каструлю цибулю і моркву, доведіть суп до кипіння і варіть на маленькому вогні 5-7 хвилин. Додайте картоплю і варіть овочі ще 15 хвилин на маленькому вогні.

4

Додайте в суп рис та варіть суп до його готовності. Спробуйте суп на спеції та досоліть або поперчіть за бажанням. В готовий суп дрібно наріжте зелень петрушки. Смачного!

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