Суп з рисом – легкий рецепт без м'яса – домашній суп з рисом

Домашній суп з рисом: легкий рецепт приготування -
30 хв
2 порції
89 ккал
Як приготувати домашній рисовий суп без м’яса/Смачно24
Запорука хорошого початку дня – це корисний та поживний сніданок, а рецепт рисового супу чудово підійде для першого прийому їжі. Простий рецепт приготування рисового супу без м’яса вдома підійде для кожного. Рисовий суп надзвичайно простий у приготуванні та смакує зі свіжим і хрустким шматочком хліба. Приготуйте рисовий суп за рецептом Смачно 24.
Інгредієнти
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Картопля
1 шт.
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Лавровий лист
за смаком
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Цибуля ріпчаста
1 шт.
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Мелений чорний перець
за смаком
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Морква
1 шт.
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Петрушка (зелень)
за смаком
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Рис довгозернистий
1/2 склянки
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Сіль
за смаком
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Часник
1 зубчик
Рецепт приготування
1
Ретельно промийте довгозернистий рис, щоб вода була чиста та прозора. У каструлі доведіть воду до кипіння, приблизно 1 літр.
2
Помийте та почистіть овочі: моркву поріжте великими шматочками, цибулю наріжте дрібно, картоплю – середніми кубиками. Почистіть часник та розплющіть його лезом ножа.
3
У киплячу воду додайте зубчик часнику, сіль, перець, лавровий лист і сухі спеції для смаку та аромату. Киньте в каструлю цибулю і моркву, доведіть суп до кипіння і варіть на маленькому вогні 5-7 хвилин. Додайте картоплю і варіть овочі ще 15 хвилин на маленькому вогні.
4
Додайте в суп рис та варіть суп до його готовності. Спробуйте суп на спеції та досоліть або поперчіть за бажанням. В готовий суп дрібно наріжте зелень петрушки. Смачного!