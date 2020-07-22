Суп з рисом – легкий рецепт без м'яса – домашній суп з рисом

1

Ретельно промийте довгозернистий рис, щоб вода була чиста та прозора. У каструлі доведіть воду до кипіння, приблизно 1 літр.

2

Помийте та почистіть овочі: моркву поріжте великими шматочками, цибулю наріжте дрібно, картоплю – середніми кубиками. Почистіть часник та розплющіть його лезом ножа.

3

У киплячу воду додайте зубчик часнику, сіль, перець, лавровий лист і сухі спеції для смаку та аромату. Киньте в каструлю цибулю і моркву, доведіть суп до кипіння і варіть на маленькому вогні 5-7 хвилин. Додайте картоплю і варіть овочі ще 15 хвилин на маленькому вогні.

4

Додайте в суп рис та варіть суп до його готовності. Спробуйте суп на спеції та досоліть або поперчіть за бажанням. В готовий суп дрібно наріжте зелень петрушки. Смачного!