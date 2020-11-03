Готуємо суші вдома: рецепт класичних ролів Філадельфія -
1 год 5 хв
2 порції
135 ккал
Як приготувати роли Філадельфія вдома/Смачно24
Сьогодні Смачно 24 пропонує вам приготувати одні з найпопулярніших ролів – Філадельфію. Ідеальне поєднання рису, сиру і риби не залишить байдужим нікого. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Червона риба
200 г
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Сир Філадельфія
200 г
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Авокадо
1 шт.
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Лист норі
1-2 шт.
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Рис круглий
2 склянки
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Рисовий оцет
2 ст. л.
Рецепт приготування
1
Заздалегідь відваріть рис, влийте в готовий рис оцет та перемішайте. Коли рис охолоне можна приступати до приготування ролів.
2
Помийте та почистіть авокадо від шкірки, видаліть кісточку. Наріжте авокадо шматочками та збризніть лимонним соком.
3
Розріжте норі на дві половини. Викладаємо рис на лист норі так, щоб залишався 1 см норі без рису. Додаємо вершковий сир і шматочки авокадо. Притримуючи начинку закручуємо рол, спресовуємо та скручуємо.
4
Наріжте рибу скибочками та викладіть на спресований рис. Роли готові – смачного!
Поради щодо приготування
Як приготувати роли Філадельфія вдома – рецепт з відео: