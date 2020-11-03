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Смачно 24 Другі страви Рибні страви Готуємо суші вдома: рецепт класичних ролів Філадельфія

Готуємо суші вдома: рецепт класичних ролів Філадельфія -

1 год 5 хв

2 порції

135 ккал

0 / 5
Роли Філадельфія своїми руками – рецепт суші, відео

Як приготувати роли Філадельфія вдома/Смачно24

Сьогодні Смачно 24 пропонує вам приготувати одні з найпопулярніших ролів – Філадельфію. Ідеальне поєднання рису, сиру і риби не залишить байдужим нікого. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви

  • Червона риба

    200 г

  • Сир Філадельфія

    200 г

  • Авокадо

    1 шт.

  • Лист норі

    1-2 шт.

  • Рис круглий

    2 склянки

  • Рисовий оцет

    2 ст. л.

Рецепт приготування

1

Заздалегідь відваріть рис, влийте в готовий рис оцет та перемішайте. Коли рис охолоне можна приступати до приготування ролів.

2

Помийте та почистіть авокадо від шкірки, видаліть кісточку. Наріжте авокадо шматочками та збризніть лимонним соком.

3

Розріжте норі на дві половини. Викладаємо рис на лист норі так, щоб залишався 1 см норі без рису. Додаємо вершковий сир і шматочки авокадо. Притримуючи начинку закручуємо рол, спресовуємо та скручуємо.

4

Наріжте рибу скибочками та викладіть на спресований рис. Роли готові – смачного!

Поради щодо приготування

Як приготувати роли Філадельфія вдома – рецепт з відео:

 

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