Як приготувати сидр з груші: рецепт -
576 год
4 порції
85 ккал
Рецепт домашнього сидру з груші/Смачно24
Смачно 24 підготував для вас рецепт справжнього домашнього сидру з груш, який ви зможете приготувати вдома. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Груша
15 кг
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Цукор
60 г на літр соку
Рецепт приготування
1
Ретельно протріть груші ганчіркою, не миємо, щоб в напій потрапили дріжджі.
2
Розрізаємо груші навпіл, видаляємо серцевину, кісточки та гнилі частини.
3
Вичавлюємо з фруктів сік у м'ясорубці, а потім проціджуємо або у соковитискачі.
4
Розливаємо сік у трилітрові банки та ставимо в темне місце при кімнатній температурі.
5
Обов’язково накрийте банки марлею, щоб в напій не потрапили комахи.
6
Через 2-3 дні сік з груш почне бродити. Додайте до напою цукор, перемішуємо та закріплюємо на горловині банки гумову рукавичку з проколотим пальцем. Знову ставимо сидр в темне місце.
7
Через 7-10 днів коли рукавичка здується – настав час переходити до наступного етапу приготування. Зливаємо напій з осаду в чисті банки.
8
Підготуйте нові чисті пусті банки, на дно кожної висипте по 10 грамів цукру на 1 л напою. Сидр розливаємо по банках та герметично закриваємо їх. Ставимо напій в темне місце на 10-14 днів, раз на добу перевіряємо тиск газу.
9
Перед вживанням перенесіть сидр в холодильник або комору на 3 дні. Сидр з груш готовий – смачного!