1

Ретельно протріть груші ганчіркою, не миємо, щоб в напій потрапили дріжджі.

2

Розрізаємо груші навпіл, видаляємо серцевину, кісточки та гнилі частини.

3

Вичавлюємо з фруктів сік у м'ясорубці, а потім проціджуємо або у соковитискачі.

4

Розливаємо сік у трилітрові банки та ставимо в темне місце при кімнатній температурі.

5

Обов’язково накрийте банки марлею, щоб в напій не потрапили комахи.

6

Через 2-3 дні сік з груш почне бродити. Додайте до напою цукор, перемішуємо та закріплюємо на горловині банки гумову рукавичку з проколотим пальцем. Знову ставимо сидр в темне місце.

7

Через 7-10 днів коли рукавичка здується – настав час переходити до наступного етапу приготування. Зливаємо напій з осаду в чисті банки.

8

Підготуйте нові чисті пусті банки, на дно кожної висипте по 10 грамів цукру на 1 л напою. Сидр розливаємо по банках та герметично закриваємо їх. Ставимо напій в темне місце на 10-14 днів, раз на добу перевіряємо тиск газу.

9

Перед вживанням перенесіть сидр в холодильник або комору на 3 дні. Сидр з груш готовий – смачного!