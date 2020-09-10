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Смачно 24 Десерти Сирники Рецепт дієтичної запіканки з сиром без борошна та манки

Рецепт дієтичної запіканки з сиром без борошна та манки -

45 хв

6 порцій

290 ккал

0 / 5
Сирна запіканка без борошна і манки: рецепт дієтичної запіканки

Як приготувати дієтичну сирну запіканку/Смачно24

Надзвичайно смачна сирна запіканка без борошна та манки за рецептом Смачно 24 сподобається кожному.

За консистенцією сирна запіканка схожа на ніжний вершковий пудинг, який так полюбляють діти. 

Інгредієнти

для страви

  • Ваніль

    за смаком

  • Домашній сир

    700 г

  • Крохмаль

    2 ст. л.

  • Цукор

    140 г

  • Сметана

    2 ст. л.

  • Яйце

    5 шт.

Рецепт приготування

1

Розділіть жовтки від білків. Жовтки збийте блендером з домашнім сиром, цукром, крохмалем та сметаною.

2

Холодні білки ретельно збиваємо міксером до пухкої й стійкої піни. Невеликими порціями вводимо в миску з сирною масою та перемішуємо легкими рухами.

3

Деко для випікання сирної запіканки (діаметром 21 см) застеляємо пергаментом для випікання та виливаємо сирну масу.

4

Розігріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо сирну запіканку протягом 45 хвилин.

5

Готову запіканку залишіть охолоджуватись у духовці кілька годин. З форми дістаємо вже холодний десерт та подаємо його на стіл. Смачного!

Сирники Солодка випічка Десерти

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