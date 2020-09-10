Сирна запіканка без борошна і манки: рецепт дієтичної запіканки

1

Розділіть жовтки від білків. Жовтки збийте блендером з домашнім сиром, цукром, крохмалем та сметаною.

2

Холодні білки ретельно збиваємо міксером до пухкої й стійкої піни. Невеликими порціями вводимо в миску з сирною масою та перемішуємо легкими рухами.

3

Деко для випікання сирної запіканки (діаметром 21 см) застеляємо пергаментом для випікання та виливаємо сирну масу.

4

Розігріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо сирну запіканку протягом 45 хвилин.

5

Готову запіканку залишіть охолоджуватись у духовці кілька годин. З форми дістаємо вже холодний десерт та подаємо його на стіл. Смачного!