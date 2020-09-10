Сирна запіканка без борошна і манки: рецепт дієтичної запіканки

Рецепт дієтичної запіканки з сиром без борошна та манки -
45 хв
6 порцій
290 ккал
Як приготувати дієтичну сирну запіканку/Смачно24
Надзвичайно смачна сирна запіканка без борошна та манки за рецептом Смачно 24 сподобається кожному.
За консистенцією сирна запіканка схожа на ніжний вершковий пудинг, який так полюбляють діти.
Інгредієнти
-
Ваніль
за смаком
-
Домашній сир
700 г
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Крохмаль
2 ст. л.
-
Цукор
140 г
-
Сметана
2 ст. л.
-
Яйце
5 шт.
Рецепт приготування
1
Розділіть жовтки від білків. Жовтки збийте блендером з домашнім сиром, цукром, крохмалем та сметаною.
2
Холодні білки ретельно збиваємо міксером до пухкої й стійкої піни. Невеликими порціями вводимо в миску з сирною масою та перемішуємо легкими рухами.
3
Деко для випікання сирної запіканки (діаметром 21 см) застеляємо пергаментом для випікання та виливаємо сирну масу.
4
Розігріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо сирну запіканку протягом 45 хвилин.
5
Готову запіканку залишіть охолоджуватись у духовці кілька годин. З форми дістаємо вже холодний десерт та подаємо його на стіл. Смачного!