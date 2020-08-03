Дитяче сирне печиво – рецепт печива з домашнім сиром

1

Охолоджене вершкове масло натираємо на грубій тертці, додаємо домашній сир, цукор і ретельно перемішуємо всі інгредієнти.

2

Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додайте борошно до масляної маси та замішуйте тісто.

3

Обгорніть готове тісто харчовою плівкою та поставте його охолоджуватись в холодильник на 2-3 години.

4

Розкачайте тісто товщиною 3 мм і за допомогою фігурних форм вирізайте печиво. Якщо тісто липне до рук, злегка присипте його борошном.

5

Вистеліть деко для випікання пергаментом та викладіть сформоване печиво. Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте 10-15 хвилин до золотистої скоринки. Смачного!