Дитяче сирне печиво – рецепт печива з домашнім сиром

Дитяче сирне печиво: простий рецепт -
2 год 35 хв
4 порції
189 ккал
Як приготувати сирне печиво для дітей/Смачно24
Всі дітки обожнюють печиво! Смачно 24 пропонує приготувати вам надзвичайно смачне домашнє печиво з домашнім сиром.
Пам’ятайте, що найкраща випічка, а особливо для дітей, повинна бути тільки з якісних інгредієнтів. Обирайте вершкове масло жирністю не менше 82,5%, а звичне пшеничне борошно можна замінити на мигдальне або кокосове. Гайда готувати сирне печиво для дітей за рецептом Смачно 24 разом!
Інгредієнти
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Домашній сир
200 г
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Борошно пшеничне
250 г
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Цукор
100 г
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Вершкове масло
150 г
Рецепт приготування
1
Охолоджене вершкове масло натираємо на грубій тертці, додаємо домашній сир, цукор і ретельно перемішуємо всі інгредієнти.
2
Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додайте борошно до масляної маси та замішуйте тісто.
3
Обгорніть готове тісто харчовою плівкою та поставте його охолоджуватись в холодильник на 2-3 години.
4
Розкачайте тісто товщиною 3 мм і за допомогою фігурних форм вирізайте печиво. Якщо тісто липне до рук, злегка присипте його борошном.
5
Вистеліть деко для випікання пергаментом та викладіть сформоване печиво. Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте 10-15 хвилин до золотистої скоринки. Смачного!