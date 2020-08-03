24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Дитяче сирне печиво: простий рецепт

Дитяче сирне печиво: простий рецепт -

2 год 35 хв

4 порції

189 ккал

0 / 5
Дитяче сирне печиво – рецепт печива з домашнім сиром

Як приготувати сирне печиво для дітей/Смачно24

Всі дітки обожнюють печиво! Смачно 24 пропонує приготувати вам надзвичайно смачне домашнє печиво з домашнім сиром.

Пам’ятайте, що найкраща випічка, а особливо для дітей, повинна бути тільки з якісних інгредієнтів. Обирайте вершкове масло жирністю не менше 82,5%, а звичне пшеничне борошно можна замінити на мигдальне або кокосове. Гайда готувати сирне печиво для дітей за рецептом Смачно 24 разом!

Інгредієнти

для печива

  • Домашній сир

    200 г

  • Борошно пшеничне

    250 г

  • Цукор

    100 г

  • Вершкове масло

    150 г

Рецепт приготування

1

Охолоджене вершкове масло натираємо на грубій тертці, додаємо домашній сир, цукор і ретельно перемішуємо всі інгредієнти.

2

Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додайте борошно до масляної маси та замішуйте тісто.

3

Обгорніть готове тісто харчовою плівкою та поставте його охолоджуватись в холодильник на 2-3 години.

4

Розкачайте тісто товщиною 3 мм і за допомогою фігурних форм вирізайте печиво. Якщо тісто липне до рук, злегка присипте його борошном.

5

Вистеліть деко для випікання пергаментом та викладіть сформоване печиво. Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте 10-15 хвилин до золотистої скоринки. Смачного!

Українська кухня Кухні світу Дитяче харчування Солодка випічка Інші Десерти

Схожі рецепти

Класичні сирники: покроковий десерт

Як зробити смачні сирники за класичним рецептом самостійно

1 год

3 порції

Сирники

Класичні млинці на молоці: покроковий рецепт

Як приготувати класичні млинці на молоці та які є секрети приготування цієї страви?

40 хв

6 порцій

Українська

Дієтичні сирники: смачний рецепт

Як приготувати смачні, але дієтичні сирники: готуємо разом

40 хв

3 порції

Сирники

Солоні сирники з картоплею: смачний рецепт

Незвичний та цікавий рецепт солоних сирників для всієї родини

40 хв

3 порції

Сирники

Новини кулінарії

Стартували зйомки нового сезону Мастер Шеф 10: відомі імена суддів

Шеф-кухарі

Що приготувати на обід з картоплі: смачні рецепти

Цікаві підбірки

Види листових салатів та все, що вам потрібно знати про них

Цікаві підбірки

Що приготувати з груші: смачні рецепти солодкої випічки

Цікаві підбірки

Що приготувати з кінзи та яка її користь і шкода

Про продукт

Що таке сир тофу: шкода і користь

Про продукт

Останні рецепти

Картопляні ньокі: рецепт швидкої страви Смачна страва на кожен день

50 хв

3 порції

Італійська
Як правильно приготувати класичний крем Дипломат Покрокове приготування крему для торта

45 хв

1 порція

Французька
Рецепт булочок Скони від Ектора Хіменеса-Браво Покрокове приготування британських булочок Скони від шеф-кухаря

1 год 5 хв

4 порції

Солодка випічка