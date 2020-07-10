Сирне тісто на кефірі: рецепт тіста в домашніх умовах

Рецепт сирного тіста на кефірі/Смачно24

Сирне тісто можна використовувати для пиріжків, обмотувати ними сосиски чи котлети, або розкачати його на коржики, посипати кунжутом та запекти в духовці.

Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Читайте також Як приготувати тісто для піци без дріжджів: рецепт