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Смачно 24 Випічка Піца Тісто Як приготувати сирне тісто на кефірі: рецепт

Як приготувати сирне тісто на кефірі: рецепт -

30 хв

1 порція

142 ккал

0 / 5
Сирне тісто на кефірі: рецепт тіста в домашніх умовах

Рецепт сирного тіста на кефірі/Смачно24

Сирне тісто можна використовувати для пиріжків, обмотувати ними сосиски чи котлети, або розкачати його на коржики, посипати кунжутом та запекти в духовці.

Гайда готувати разом зі Смачно 24!

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Інгредієнти

для тіста

  • Кефір

    1 склянка

  • Борошно пшеничне

    2 склянки

  • Цукор

    1 ч. л.

  • Сода

    0,5 ч. л.

  • Сіль

    0,5 ч. л.

  • Твердий сир

    1 склянка

Рецепт приготування

1

Налийте в глибоку миску кефір, додайте солі, соди та цукру – перемішайте. 

2

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Всипте борошно до кефіру та додайте натертий на грубій тертці твердий сир.

3

Перемішайте та замісіть м’яке, але не липке тісто. Готово!

Тісто Піца Випічка

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