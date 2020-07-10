Сирне тісто на кефірі: рецепт тіста в домашніх умовах

Як приготувати сирне тісто на кефірі: рецепт -
30 хв
1 порція
142 ккал
Рецепт сирного тіста на кефірі/Смачно24
Сирне тісто можна використовувати для пиріжків, обмотувати ними сосиски чи котлети, або розкачати його на коржики, посипати кунжутом та запекти в духовці.
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Інгредієнти
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Кефір
1 склянка
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Борошно пшеничне
2 склянки
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Цукор
1 ч. л.
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Сода
0,5 ч. л.
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Сіль
0,5 ч. л.
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Твердий сир
1 склянка
Рецепт приготування
1
Налийте в глибоку миску кефір, додайте солі, соди та цукру – перемішайте.
2
Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Всипте борошно до кефіру та додайте натертий на грубій тертці твердий сир.
3
Перемішайте та замісіть м’яке, але не липке тісто. Готово!