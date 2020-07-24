Сирні кульки з броколі в духовці – рецепт кульок з броколі

1

У глибоку миску наберіть холодної води та висипте 2 столові ложки солі. Занурте туди качан броколі та залишіть його у соленій воді на 20 хвилин. Далі розберіть броколі на суцвіття.

2

У каструлю наберемо води, підсоліть її та поставте на вогонь. У киплячу воду занурте суцвіття броколі та відваріть близько 5 хвилин. Відкиньте броколі на друшляк та дайте стекти зайвій воді.

3

Дрібно наріжте готове броколі ножем. Зелену цибулю помийте та наріжте кільцями, додайте до броколі. Почистіть часник від лушпиння та вичавіть його за допомогою часникочавки до овочів. Твердий сир натріть на грубій тертці та теж додайте до овочів. Ретельно вимішайте масу з броколі, цибулі, часнику та твердого сиру.

4

Вибийте яйця до овочевої маси, додайте спецій та панірувальних сухарів – перемішайте. З готової овочевої маси сформуйте кульки і викладіть їх на деко встелене пергаментом для випікання. За бажанням, змастіть його оливковою олією.

5

Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте кульки з броколі 20-25 хвилин. Смачного!