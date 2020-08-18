Сирний крем-суп: простий та смачний рецепт -
30 хв
6 порцій
150 ккал
Класичний рецепт сирного крем-супу/Смачно24
Ніжна текстура сирного крем-супу закохає вас з першої ложки. Процес приготування сирного крем-супу займе у вас пів години часу, а слова подяки та захвату ви будете чути ще кілька днів. Приготуйте сирний крем-суп на обід чи вечерю разом зі Смачно 24.
Інгредієнти
-
Білий перець
за смаком
-
Картопля
1 шт.
-
Корінь селери
100 г
-
Куряче філе
400 г
-
Курячий або овочевий бульйон
500 г
-
Цибуля ріпчаста
1 шт.
-
Морква
1 шт.
-
Петрушка (зелень)
за смаком
-
Плавлений сирок
300 г
-
Сіль
за смаком
-
Твердий сир
100 г
-
Часник
2 зубчики
Рецепт приготування
1
Для приготування сирного крем-супу заздалегідь відваріть овочевий або курячий бульйон. Він додасть крем-супу особливого смаку та аромату. 1,5 л води налийте в каструлю, додайте куряче філе, корінь селери та моркву. Варіть бульйон на середньому вогні 45-50 хвилин. Якщо у вас не має часу на його приготування, скористайтесь магазинним готовим кубиком. Вийміть з готового бульйону курку та охолодіть. Відварений корінь селери викиньте. Наріжте відварене куряче філе кубиками в окрему тарілку.
2
Почистіть цибулю від лушпиння, помийте та наріжте її дрібними кубиками. З моркви зніміть шкірку, розріжте навпіл та наріжте дрібними кубиками. Розігрійте сковорідку, налийте олії та пасеруйте цибулю з морквою до золотої скоринки. Вичавіть до овочевої засмажки часник та ретельно перемішайте.
3
Поставте готовий бульйон на вогонь, дайте йому закипіти. Помийте картоплю, зніміть з неї шкірку та поріжте середнім кубиком. В киплячий бульйон додайте картоплю, підсмажену моркву та цибульку. Перемішайте бульйон, накрийте кришкою та варіть 10 хвилин. Додайте спецій за смаком.
4
Натріть твердий сир і плавлений на грубій терці та додайте в бульйон. Ретельно перемішуйте суп ложкою до повного розчинення сиру. Додайте до супу нарізане куряче філе, проваріть суп ще 5-8 хвилин та перебийте все блендером до стану пюре. Крем-суп готовий, смачного!
Поради щодо приготування
Для перебивання гарячого крем-супу краще використовувати блендер із металевою ніжкою та насадкою.