Сирний пляцок з аґрусом: рецепт в домашніх умовах

1

Ретельно просійте борошно, порошок для випікання та цукрову пудру через сито, щоб не було грудочок. Холодне вершкове масло дрібно наріжте або натріть на грубій тертці додайте до борошна. Влийте яєчні жовтки й сіль та замісіть однорідне тісто. Загорніть його у харчову плівку та поставте в морозилку відпочивати на 2 години.

2

На деко для випікання (найкращий розмір 24 на 35 см) застеліть пергаментом для випікання. Натріть на деко половину замороженого тіста на грубій тертці та поставте запектись у розігріту до 180 градусів духовку на 10 хвилин.

3

Для начинки перетріть домашній сир через дрібне сито або подрібніть блендером до однорідної маси. Змішайте сир з яйцями, цукром та розтопленим вершковим маслом. Додайте крохмаль та ще раз вимішайте масу.

4

Викладіть сирну масу на злегка випечене тісто та розрівняйте.

5

Ретельно помийте аґрус, просушіть його на паперовому рушнику та викладіть зверху на сирну масу. Поверх аґрусу натріть решту замороженого тіста та випікайте сформований пляцок 40-50 хвилин при 180 градусах до золотистого кольору тіста.

6

Готовий пляцок з аґрусом рясно посипте цукровою пудрою та подавайте до столу. Смачного!