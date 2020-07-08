24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Рецепт сирного пляцка з аґрусом

Рецепт сирного пляцка з аґрусом -

3 год

6 порцій

160 ккал

0 / 5
Сирний пляцок з аґрусом: рецепт в домашніх умовах

Як приготувати пляцок з аґрусом/Смачно24

На прилавках магазинів та на ринку вже продають соковитий та злегка кислуватий аґрус, а це означає, що настав час для смачної та ситної випічки.

Смачно 24 пропонує вам приготувати легкий рецепт сирного пляцка з аґрусом, який закохає вас з першого шматочку!

Інгредієнти

для тіста

  • Аґрус

    500 г

  • Борошно пшеничне

    450 г

  • Розпушувач

    1 ч. л.

  • Цукрова пудра

    3 ст. л.

  • Вершкове масло

    250 г

  • Сіль

    1 дрібка

  • Яєчний жовток

    5 шт.

для начинки

  • Ванільний цукор

    1 ч. л.

  • Домашній сир

    750 г

  • Крохмаль

    1,5 ч. л.

  • Цукор

    150 г

  • Вершкове масло

    80 г

  • Яйце

    2 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно просійте борошно, порошок для випікання та цукрову пудру через сито, щоб не було грудочок. Холодне вершкове масло дрібно наріжте або натріть на грубій тертці додайте до борошна. Влийте яєчні жовтки й сіль та замісіть однорідне тісто. Загорніть його у харчову плівку та поставте в морозилку відпочивати на 2 години.

2

На деко для випікання (найкращий розмір 24 на 35 см) застеліть пергаментом для випікання. Натріть на деко половину замороженого тіста на грубій тертці та поставте запектись у розігріту до 180 градусів духовку на 10 хвилин.

3

Для начинки перетріть домашній сир через дрібне сито або подрібніть блендером до однорідної маси. Змішайте сир з яйцями, цукром та розтопленим вершковим маслом. Додайте крохмаль та ще раз вимішайте масу.

4

Викладіть сирну масу на злегка випечене тісто та розрівняйте.

5

Ретельно помийте аґрус, просушіть його на паперовому рушнику та викладіть зверху на сирну масу. Поверх аґрусу натріть решту замороженого тіста та випікайте сформований пляцок 40-50 хвилин при 180 градусах до золотистого кольору тіста.

6

Готовий пляцок з аґрусом рясно посипте цукровою пудрою та подавайте до столу. Смачного!

Українська кухня Кухні світу Солодка випічка Десерти

Схожі рецепти

Класичні млинці на молоці: покроковий рецепт

Як приготувати класичні млинці на молоці та які є секрети приготування цієї страви?

40 хв

6 порцій

Українська

Дієтичні сирники: смачний рецепт

Як приготувати смачні, але дієтичні сирники: готуємо разом

40 хв

3 порції

Сирники

Класичні сирники: покроковий десерт

Як зробити смачні сирники за класичним рецептом самостійно

1 год

3 порції

Сирники

Солоні сирники з картоплею: смачний рецепт

Незвичний та цікавий рецепт солоних сирників для всієї родини

40 хв

3 порції

Сирники

Новини кулінарії

Прості салати з зеленої цибулі: недорогі рецепти

Вітамінні салати

Види листових салатів та все, що вам потрібно знати про них

Вітамінні салати

Що приготувати на обід з картоплі: смачні рецепти

Цікаві підбірки

Святкові салати з буряка: смачні і недорогі рецепти

Вітамінні салати

Смачні салати з редиски: вітамінні рецепти

Цікаві підбірки

Швидкі та корисні салати з полуниці: рецепти на будь-який смак

Цікаві підбірки

Останні рецепти

Рецепт ніжного салату з печінки тріски в тарталетках Покрокове приготування салату з печінки тріски

25 хв

12 порцій

Холодні закуски
Рецепт рулетів з баклажанів та домашнього сиру Покрокове приготування рулетів з баклажанів

45 хв

8 порцій

Холодні закуски
Як приготувати апельсиновий морс: рецепт Покрокове приготування апельсинового морсу

1 год

3 порції

Літні напої