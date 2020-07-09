Сирний пиріг з лаваша з малиною – простий рецепт з фото

Готуємо сирний пиріг з лаваша та малини: рецепт -
3 год
4 порції
380 ккал
Як приготувати пиріг з лаваша/Смачно24
Пиріг з лаваша за рецептом Смачно 24 не тільки має бездоганний смак, а ще й красиво виглядає у розрізі. На приготування цього рецепту не потрібно володіти супер кулінарними здібностями – з ним справиться кожен!
Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Сир Рікота
500 г
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Ванільний цукор
1 пакетик
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Лаваш
2 шт.
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Малина
200 г
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Манна крупа
2 ст. л.
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Цукор
3 ст. л.
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Сметана
250 мл
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Яйце
4 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно збийте два яйця з цукром, додайте манну крупу та ванільний цукор – перемішайте.
2
Додайте до яєчної маси сир та вимішайте масу.
3
Переберіть ягоди малини, за необхідністю помийте водою та просушіть.
4
Візьміть один великий лист лаваша та намастіть частиною сирної маси. Поверх сирної маси викладаємо ягоди.
5
Щоб скрутити все у потрібний нам рулет, потрібно обережно згорнути лаваш у трубочку, далі у спіраль та помістити у деко діаметром 20 см встелену пергаментом. Таким чином загортаємо й інший лаваш.
6
Розігрійте духовку до 180 градусів. Для заливки збийте міксером яйця з цукром та додайте сметану – перемішайте до однорідної консистенції.
7
Полийте сметанковим соусом наш рулет з лаваша по поверхні та випікайте 45 хвилин. Смачного!
Поради щодо приготування
За бажанням поверхню випеченого пирога можна посипати цукром або сметаною.