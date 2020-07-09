Сирний пиріг з лаваша з малиною – простий рецепт з фото

1

Ретельно збийте два яйця з цукром, додайте манну крупу та ванільний цукор – перемішайте.

2

Додайте до яєчної маси сир та вимішайте масу.

3

Переберіть ягоди малини, за необхідністю помийте водою та просушіть.

4

Візьміть один великий лист лаваша та намастіть частиною сирної маси. Поверх сирної маси викладаємо ягоди.

5

Щоб скрутити все у потрібний нам рулет, потрібно обережно згорнути лаваш у трубочку, далі у спіраль та помістити у деко діаметром 20 см встелену пергаментом. Таким чином загортаємо й інший лаваш.

6

Розігрійте духовку до 180 градусів. Для заливки збийте міксером яйця з цукром та додайте сметану – перемішайте до однорідної консистенції.

7

Полийте сметанковим соусом наш рулет з лаваша по поверхні та випікайте 45 хвилин. Смачного!