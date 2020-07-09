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Смачно 24 Другі страви Запіканки Готуємо сирний пиріг з лаваша та малини: рецепт

Готуємо сирний пиріг з лаваша та малини: рецепт -

3 год

4 порції

380 ккал

0 / 5
Сирний пиріг з лаваша з малиною – простий рецепт з фото

Як приготувати пиріг з лаваша/Смачно24

Пиріг з лаваша за рецептом Смачно 24 не тільки має бездоганний смак, а ще й красиво виглядає у розрізі. На приготування цього рецепту не потрібно володіти супер кулінарними здібностями – з ним справиться кожен!

Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви

  • Сир Рікота

    500 г

  • Ванільний цукор

    1 пакетик

  • Лаваш

    2 шт.

  • Малина

    200 г

  • Манна крупа

    2 ст. л.

  • Цукор

    3 ст. л.

  • Сметана

    250 мл

  • Яйце

    4 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно збийте два яйця з цукром, додайте манну крупу та ванільний цукор – перемішайте.

2

Додайте до яєчної маси сир та вимішайте масу. 

3

Переберіть ягоди малини, за необхідністю помийте водою та просушіть.

4

Візьміть один великий лист лаваша та намастіть частиною сирної маси. Поверх сирної маси викладаємо ягоди. 

5

Щоб скрутити все у потрібний нам рулет, потрібно обережно згорнути лаваш у трубочку, далі у спіраль та помістити у деко діаметром 20 см встелену пергаментом. Таким чином загортаємо й інший лаваш.

6

Розігрійте духовку до 180 градусів. Для заливки збийте міксером яйця з цукром та додайте сметану – перемішайте до однорідної консистенції.

7

Полийте сметанковим соусом наш рулет з лаваша по поверхні та випікайте 45 хвилин. Смачного!

Поради щодо приготування

За бажанням поверхню випеченого пирога можна посипати цукром або сметаною.

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