Сирники в духовці для дітей – покроковий рецепт з відео

1

Попередньо замочіть сухофрукти у теплій воді на 20-30 хвилин. Просушіть їх паперовим рушником та викладіть на тарілку.

2

Просійте борошно через сито через сито, щоб не було грудочок. Шоколад дрібно наріжте ножем у невелику крихту.

3

Домашній сир змішайте з цукром, ванільним цукром і борошном – ретельно перемішайте. Сформуйте на долоні основу для сирника, кладіть в серединку родзинки й курагу та загорніть. Чергуйте начинку для сирників: з шоколадом, з сухофруктами.

4

Застеліть деко для випікання пергаментом та викладіть сирники. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте сирники 20-25 хвилин.