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Рецепт сирників для дітей в духовці -

20 хв

2 порції

155 ккал

0 / 5
Сирники в духовці для дітей – покроковий рецепт з відео

Готуємо домашні сирники для дітей/Смачно24

Рецепт сирників в духовці з солодкими начинками чудово підійде для сніданку. Готові сирники подавайте зі сметаною, йогуртом та свіжими ягодами. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для сирників

  • Ванільний цукор

    1/2 ч. л.

  • Домашній сир

    200 г

  • Родзинки

    50 г

  • Курага

    50 г

  • Борошно пшеничне

    1 ст. л.

  • Цукор

    2 ст. л.

  • Чорний шоколад

    50 г

Рецепт приготування

1

Попередньо замочіть сухофрукти у теплій воді на 20-30 хвилин. Просушіть їх паперовим рушником та викладіть на тарілку.

2

Просійте борошно через сито через сито, щоб не було грудочок. Шоколад дрібно наріжте ножем у невелику крихту.

3

Домашній сир змішайте з цукром, ванільним цукром і борошном – ретельно перемішайте. Сформуйте на долоні основу для сирника, кладіть в серединку родзинки й курагу та загорніть. Чергуйте начинку для сирників: з шоколадом, з сухофруктами.

4

Застеліть деко для випікання пергаментом та викладіть сирники. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте сирники 20-25 хвилин. 

Поради щодо приготування

Рецепт сирників з відео:

 

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