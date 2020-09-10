Сирники в духовці для дітей – покроковий рецепт з відео

Рецепт сирників для дітей в духовці -
20 хв
2 порції
155 ккал
Готуємо домашні сирники для дітей/Смачно24
Рецепт сирників в духовці з солодкими начинками чудово підійде для сніданку. Готові сирники подавайте зі сметаною, йогуртом та свіжими ягодами. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Ванільний цукор
1/2 ч. л.
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Домашній сир
200 г
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Родзинки
50 г
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Курага
50 г
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Борошно пшеничне
1 ст. л.
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Цукор
2 ст. л.
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Чорний шоколад
50 г
Рецепт приготування
1
Попередньо замочіть сухофрукти у теплій воді на 20-30 хвилин. Просушіть їх паперовим рушником та викладіть на тарілку.
2
Просійте борошно через сито через сито, щоб не було грудочок. Шоколад дрібно наріжте ножем у невелику крихту.
3
Домашній сир змішайте з цукром, ванільним цукром і борошном – ретельно перемішайте. Сформуйте на долоні основу для сирника, кладіть в серединку родзинки й курагу та загорніть. Чергуйте начинку для сирників: з шоколадом, з сухофруктами.
4
Застеліть деко для випікання пергаментом та викладіть сирники. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте сирники 20-25 хвилин.
Поради щодо приготування
Рецепт сирників з відео: