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Смачно 24 Десерти Сирники Домашній рецепт сирників з родзинками в духовці

Домашній рецепт сирників з родзинками в духовці -

25 хв

4 порції

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Як приготувати сирники в духовці/Смачно 24

Смачно 24 пропонує вам приготувати дуже незвичайні сирники – випечені в духовці та здодаванням до них не тільки родзинок, а щей горішків. Погодьтеся, це дуже нетрадиційний інгредієнт для цієї страви. Приготуйте такі сирники разом з нами!

Інгредієнти

для страви

  • Ванільний цукор

    1/2 ч. л.

  • Волоські горіхи

    70 г

  • Домашній сир

    400 г

  • Родзинки

    100 г

  • Крохмаль

    1 ст. л.

  • Борошно пшеничне

    100 г

  • Яйце

    2 шт.

Рецепт приготування

1

За допомогою блендера перебийте домашній сир до однорідної маси, щоб не було грудочок. На гарячій, але сухій сковорідці підсмажте горіхи та, ще гарячими, подрібніть їх ножем.

2

Збийте міксером яйця з цукром та ванількою, додайте до сирної маси. Всипте до сиру горіхи та родзинки – ретельно перемішайте всі інгредієнти. 

3

Додайте до сирного тіста крохмальта борошноі ще раз пермішайте. Кількість борошна залежить від рівня вологості вашого домашнього сиру. 

4

Змочіть руки водою та переходьте до формування сирників. Деко, в якому ви будете випікати сирники, застеліть пергаментом та викладіть сформовані сирні кульки. Кожну кульку притискаємо зверху, тим самим надаючи сирникам звичної плоскої форми. Зверніть увагу, що сирники борошном ми не вже не посипаємо.

5

Випікайте сирники в розігрітій духовці при температірі 180 градусів 25-30 хвилин. Смачного!

Сирники Десерти

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