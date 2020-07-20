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Смачно 24 Кухні світу Кухня близького Сходу Табуле з кус-кусом: легкий рецепт салату

Табуле з кус-кусом: легкий рецепт салату -

25 хв

4 порції

83 ккал

0 / 5

Класичний рецепт холодного східного салату подають з булгуром, дрібно посіченою петрушкою, заправляють оливковою олією та соком лимона. Ми пропонуємо вам відійти від класичного рецепту Табуле та спробувати приготувати його з кус-кусом.

Інгредієнти

для салату

  • Базилік (зелень)

    за смаком

  • Болгарський перець

    1 шт.

  • Вода

    2/3 склянки

  • Кус-кус

    1/2 склянки

  • Лимон

    1/2 шт.

  • М'ята

    за смаком

  • Огірок

    1 шт.

  • Оливкова олія

    2 ст. л.

  • Петрушка (зелень)

    за смаком

  • Помідор

    1 шт.

  • Сіль

    за смаком

  • Кріп (зелень)

    за смаком

  • Часник

    2-3 зубчики

Рецепт приготування

1

Кус-кус запарюємо гарячою водою і залишаємо набухати 5 хвилин.

2

Свіжу зелень подрібнюємо та додаємо до неї сік лимона і оливкову олію. Видавлюєм часник до зелені та солимо.

3

Дрібно нарізаєм овочі, додаємо до них кус-кус та ретельно перемішуємо.

4

Поливаємо салат заправкою зі спецій та зелені, ще раз перемішуємо.

5

Салат подають холодним. Смачного!

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