Табуле з кус-кусом: легкий рецепт салату -
25 хв
4 порції
83 ккал
Класичний рецепт холодного східного салату подають з булгуром, дрібно посіченою петрушкою, заправляють оливковою олією та соком лимона. Ми пропонуємо вам відійти від класичного рецепту Табуле та спробувати приготувати його з кус-кусом.
Рецепт приготування
1
Кус-кус запарюємо гарячою водою і залишаємо набухати 5 хвилин.
2
Свіжу зелень подрібнюємо та додаємо до неї сік лимона і оливкову олію. Видавлюєм часник до зелені та солимо.
3
Дрібно нарізаєм овочі, додаємо до них кус-кус та ретельно перемішуємо.
4
Поливаємо салат заправкою зі спецій та зелені, ще раз перемішуємо.
5
Салат подають холодним. Смачного!