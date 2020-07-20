1

Кус-кус запарюємо гарячою водою і залишаємо набухати 5 хвилин.

2

Свіжу зелень подрібнюємо та додаємо до неї сік лимона і оливкову олію. Видавлюєм часник до зелені та солимо.

3

Дрібно нарізаєм овочі, додаємо до них кус-кус та ретельно перемішуємо.

4

Поливаємо салат заправкою зі спецій та зелені, ще раз перемішуємо.



5

Салат подають холодним. Смачного!