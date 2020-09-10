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Готуємо домашні тефтелі в мультиварці: простий рецепт -

1 год

6 порцій

196 ккал

0 / 5

Як приготувати домашні тефтелі з томатною пастою в мультиварці/Смачно24

Тефтелі з томатною пастою, за рецептом Смачно 24, чудово смакуватимуть із будь-яким гарніром: картопля, гречка, макарони чи перловка. Також тефтелі можна подавати до столу зі свіжим салатом без гарніру. Приготування страви в мультиварці значно зекономить вам час. Тефтелі виходять соковиті, апетитні та ароматні. Гайда готувати разом!

 

Інгредієнти

для страви

  • Вода

    1 склянка

  • Зелень (улюблена)

    за смаком

  • Цибуля ріпчаста

    2 шт.

  • Олія соняшникова

    30 мл

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Рис круглий

    1/2 склянки

  • Сметана

    4 ст. л.

  • Сіль

    за смаком

  • Спеція базилік (сушений)

    за смаком

  • Томатна паста

    2 ст. л.

  • Фарш (свинячо-яловичий)

    1,3 кг

  • Часник

    3 зубчики

  • Яйце

    1 шт.

Рецепт приготування

1

У окремій мисці вимішайте м’ясний фарш зі спеціями (сіль, перець, сушений базилік) та додайте подрібнений часник. Вибийте яйце, щоб тефтелі тримали форму, та ретельно перемішайте. Запарте рис в підсоленій воді та додайте до фаршу, знову перемішайте.

2

Сформуйте з фаршу невеличкі кульки та на розігрітій сковорідці з олією підсмажте їх до золотої скоринки. 

3

Для соусу змішайте в окремій мисці томатну пасту, сметану та воду – перемішайте до однорідної маси та посоліть за смаком. Викладіть тефтелі в мультиварку, залийте соусом до половини. Соус не повинен повністю покривати тефтелі. Закрийте кришку мультиварки та включіть режим “Гасіння” на одну годину.

4

Готові тефтелі викладіть на тарілку, посипте нарізаною зеленню. Смачного!

Поради щодо приготування

Як приготувати тефтелі з томатною пастою в мультиварці: рецепт з відео

 

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