1

У окремій мисці вимішайте м’ясний фарш зі спеціями (сіль, перець, сушений базилік) та додайте подрібнений часник. Вибийте яйце, щоб тефтелі тримали форму, та ретельно перемішайте. Запарте рис в підсоленій воді та додайте до фаршу, знову перемішайте.

2

Сформуйте з фаршу невеличкі кульки та на розігрітій сковорідці з олією підсмажте їх до золотої скоринки.

3

Для соусу змішайте в окремій мисці томатну пасту, сметану та воду – перемішайте до однорідної маси та посоліть за смаком. Викладіть тефтелі в мультиварку, залийте соусом до половини. Соус не повинен повністю покривати тефтелі. Закрийте кришку мультиварки та включіть режим “Гасіння” на одну годину.

4

Готові тефтелі викладіть на тарілку, посипте нарізаною зеленню. Смачного!