Готуємо домашні тефтелі в мультиварці: простий рецепт -
1 год
6 порцій
196 ккал
Як приготувати домашні тефтелі з томатною пастою в мультиварці/Смачно24
Тефтелі з томатною пастою, за рецептом Смачно 24, чудово смакуватимуть із будь-яким гарніром: картопля, гречка, макарони чи перловка. Також тефтелі можна подавати до столу зі свіжим салатом без гарніру. Приготування страви в мультиварці значно зекономить вам час. Тефтелі виходять соковиті, апетитні та ароматні. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
-
Вода
1 склянка
-
Зелень (улюблена)
за смаком
-
Цибуля ріпчаста
2 шт.
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Олія соняшникова
30 мл
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Мелений чорний перець
за смаком
-
Рис круглий
1/2 склянки
-
Сметана
4 ст. л.
-
Сіль
за смаком
-
Спеція базилік (сушений)
за смаком
-
Томатна паста
2 ст. л.
-
Фарш (свинячо-яловичий)
1,3 кг
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Часник
3 зубчики
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Яйце
1 шт.
Рецепт приготування
1
У окремій мисці вимішайте м’ясний фарш зі спеціями (сіль, перець, сушений базилік) та додайте подрібнений часник. Вибийте яйце, щоб тефтелі тримали форму, та ретельно перемішайте. Запарте рис в підсоленій воді та додайте до фаршу, знову перемішайте.
2
Сформуйте з фаршу невеличкі кульки та на розігрітій сковорідці з олією підсмажте їх до золотої скоринки.
3
Для соусу змішайте в окремій мисці томатну пасту, сметану та воду – перемішайте до однорідної маси та посоліть за смаком. Викладіть тефтелі в мультиварку, залийте соусом до половини. Соус не повинен повністю покривати тефтелі. Закрийте кришку мультиварки та включіть режим “Гасіння” на одну годину.
4
Готові тефтелі викладіть на тарілку, посипте нарізаною зеленню. Смачного!
Поради щодо приготування
Як приготувати тефтелі з томатною пастою в мультиварці: рецепт з відео