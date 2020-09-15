Теплий салат з гарбуза і грушею – простий рецепт покроково

Поради щодо приготування

Якщо у вас немає духовки – ви можете просто посмажити гарбуз. Для цього наріжте його тоненькими слайсами і після смаження викладіть на паперові рушники, щоб позбутися зайвої олії.

Подавайте салат теплим. За бажанням до салату можна додати фету та насіння гарбуза.