1

В овальну або прямокутну форму для випікання викладіть скибками бекон так, щоб їхня половина була ззовні форми. Наприкінці ми будем вкривати цими половинками скибок наш террін.

2

Охолоджену печінку та шпик наріжте невеликими шматочками, подрібніть в блендері до однорідності та змішайте.

3

Дрібно наріжте цибулю, подрібніть її в блендері разом з анчоусами. Додайте готову масу до печінки.

4

Посоліть та поперчіть печінковий фарш, додайте спеції та добре вимішайте з сирими яйцями.

5

Розігрійте духовку до 150 градусів. В глибоке деко наберіть води для водяної бані та поставте в духовку.

6

Змішайте фарш з вершками та вимішайте до однорідної маси.

7

Печінковий террін вилийте в деко з беконом та розрівняйте масу. Накрийте террін беконом, що залишився ззовні.

8

Террін потрібно помістити в деко з водою та випікати на водяній бані одну годину. Після випікання залиште террін до повного охолодження та викладіть на тарілку. Смачного!