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Смачно 24 Кухні світу Французька кухня Террін з печінки: рецепт з інструкцією приготування

Террін з печінки: рецепт з інструкцією приготування -

1 год 30 хв

6 порцій

160 ккал

0 / 5

Террін чудово підійде для святкового столу, адже, що може стати кращою закускою? Ніжна текстура печінкового паштету, загорнута в беконі, – смакота. Існує багато варіацій терріну: м’ясний, овочевий, печінковий та рибний. Ми пропонуємо вам приготувати террін з печінки за класичним рецептом.

Інгредієнти

для терріну

  • Яловича печінка

    500 г

  • Бекон

    12 скибочок

  • Гвоздика

    за смаком

  • Цибуля ріпчаста

    1 шт.

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Вершки

    70 г

  • Сіль

    за смаком

  • Тмин сушений

    1 ст. л.

  • Філе консервованих анчоусів

    2 шт.

  • Шпик

    180 г

  • Яйце

    2 шт.

Рецепт приготування

1

В овальну або прямокутну форму для випікання викладіть скибками бекон так, щоб їхня половина була ззовні форми. Наприкінці ми будем вкривати цими половинками скибок наш террін.

2

Охолоджену печінку та шпик наріжте невеликими шматочками, подрібніть в блендері до однорідності та змішайте.

3

Дрібно наріжте цибулю, подрібніть її в блендері разом з анчоусами. Додайте готову масу до печінки.

4

Посоліть та поперчіть печінковий фарш, додайте спеції та добре вимішайте з сирими яйцями.

5

Розігрійте духовку до 150 градусів. В глибоке деко наберіть води для водяної бані та поставте в духовку.

6

Змішайте фарш з вершками та вимішайте до однорідної маси. 

7

Печінковий террін вилийте в деко з беконом та розрівняйте масу. Накрийте террін беконом, що залишився ззовні.

8

Террін потрібно помістити в деко з водою та випікати на водяній бані одну годину. Після випікання залиште террін до повного охолодження та викладіть на тарілку. Смачного!

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