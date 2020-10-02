Террін з печінки: рецепт з інструкцією приготування -
1 год 30 хв
6 порцій
160 ккал
Террін чудово підійде для святкового столу, адже, що може стати кращою закускою? Ніжна текстура печінкового паштету, загорнута в беконі, – смакота. Існує багато варіацій терріну: м’ясний, овочевий, печінковий та рибний. Ми пропонуємо вам приготувати террін з печінки за класичним рецептом.
Інгредієнти
-
Яловича печінка
500 г
-
Бекон
12 скибочок
-
Гвоздика
за смаком
-
Цибуля ріпчаста
1 шт.
-
Мелений чорний перець
за смаком
-
Вершки
70 г
-
Сіль
за смаком
-
Тмин сушений
1 ст. л.
-
Філе консервованих анчоусів
2 шт.
-
Шпик
180 г
-
Яйце
2 шт.
Рецепт приготування
1
В овальну або прямокутну форму для випікання викладіть скибками бекон так, щоб їхня половина була ззовні форми. Наприкінці ми будем вкривати цими половинками скибок наш террін.
2
Охолоджену печінку та шпик наріжте невеликими шматочками, подрібніть в блендері до однорідності та змішайте.
3
Дрібно наріжте цибулю, подрібніть її в блендері разом з анчоусами. Додайте готову масу до печінки.
4
Посоліть та поперчіть печінковий фарш, додайте спеції та добре вимішайте з сирими яйцями.
5
Розігрійте духовку до 150 градусів. В глибоке деко наберіть води для водяної бані та поставте в духовку.
6
Змішайте фарш з вершками та вимішайте до однорідної маси.
7
Печінковий террін вилийте в деко з беконом та розрівняйте масу. Накрийте террін беконом, що залишився ззовні.
8
Террін потрібно помістити в деко з водою та випікати на водяній бані одну годину. Після випікання залиште террін до повного охолодження та викладіть на тарілку. Смачного!