Тертий пиріг з варенням – покроковий рецепт приготування

1

Залишіть вершкове масло при кімнатній температурі, щоб воно трохи зм'якло, але не розтопилось. Змішайте масло з цукром і ванільним цукром до кремоподібної маси.

2

Додайте яйця та ще раз перемішайте. Соду погасіть оцтом і влийте в суміш – перемішайте.

3

Ретельно просійте борошно, відкладіть пів склянки для іншого процесу, а решту додайте до вершкової маси та замісіть тісто.

4

Розділіть тісто на дві частини, приблизно три до чотирьох. Більшу частину тіста викладіть на деко вкрите пергаментом для випікання та пальцями розтягніть по всій поверхні бритванки. До меншої частини тіста домішайте борошно, що залишилось, замотайте в харчову плівку та поставте в морозилку.

5

Варення для пирога обирайте за власним бажанням, ми використали домашнє смородинове варення. Намажте його на всю поверхню тіста.

6

Дістаньте тісто з морозилки та натріть його на грубій тертці зверху на варення рівномірним шаром.

7

Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте пиріг 20-25 хвилин до готовності. Смачного!