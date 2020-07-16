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Смачно 24 Десерти Солодка випічка Рецепт тертого пирога з варенням

Рецепт тертого пирога з варенням -

3 год

10 порцій

350 ккал

0 / 5
Тертий пиріг з варенням – покроковий рецепт приготування

Як приготувати тертий пиріг з варенням/Смачно24

Це, мабуть, один із найсмачніших домашніх пирогів, які з легкістю можна приготувати вдома. Варення для начинки тертого пирога ви можете обирати за смаком. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Ванільний цукор

    2 г

  • Варення

    1 склянка

  • Борошно пшеничне

    4 склянки

  • Цукор

    1 склянка

  • Вершкове масло

    200 г

  • Сода

    0,5 ч. л.

  • Оцет

    0,5 ч. л.

  • Яйце

    2 шт.

Рецепт приготування

1

Залишіть вершкове масло при кімнатній температурі, щоб воно трохи зм'якло, але не розтопилось. Змішайте масло з цукром і ванільним цукром до кремоподібної маси.

2

Додайте яйця та ще раз перемішайте. Соду погасіть оцтом і влийте в суміш – перемішайте.

3

Ретельно просійте борошно, відкладіть пів склянки для іншого процесу, а решту додайте до вершкової маси та замісіть тісто.

4

Розділіть тісто на дві частини, приблизно три до чотирьох. Більшу частину тіста викладіть на деко вкрите пергаментом для випікання та пальцями розтягніть по всій поверхні бритванки. До меншої частини тіста домішайте борошно, що залишилось, замотайте в харчову плівку та поставте в морозилку.

5

Варення для пирога обирайте за власним бажанням, ми використали домашнє смородинове варення. Намажте його на всю поверхню тіста.

6

Дістаньте тісто з морозилки та натріть його на грубій тертці зверху на варення рівномірним шаром.

7

Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте пиріг 20-25 хвилин до готовності. Смачного!

Солодка випічка Десерти

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