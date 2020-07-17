Тертий пиріг з яблуками – простий рецепт в домашніх умовах

1

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішуємо вершкове масло з борошном.

2

В окремій мисці розтираємо яйця з цукром і сіллю. Отриману суміш змішуємо з борошном та вимішуємо тісто. Загорніть тісто в харчову плівку та відправляємо в холодильник на 30 хвилин відпочити.

3

Ретельно миємо яблука, видаляємо шкірку та серцевину. Наріжте яблука шматочками.

4

Тісто розділяємо на дві половини. Одну половину тіста розкачуємо у пласт і викладаємо на деко для випікання встелене пергаментом.

5

На тісто викладаємо порізані яблука та посипаємо корицею та цукром. Другу половину тіста натираємо поверх яблук на грубій тертці.

6

Випікаємо тертий пиріг з яблуками у розігрітій духовці до 180 градусів 30-40 хвилин. Готовий пиріг посипаємо цукровою пудрою та подаємо до столу охолодженим. Смачного!