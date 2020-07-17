Тертий пиріг з яблуками – простий рецепт в домашніх умовах

Рецепт тертого пирога з яблуками -
3 год
6 порцій
290 ккал
Як приготувати тертий пиріг з яблуками/Смачно24
Тертий пиріг з яблуками чудово смакує з ароматним чаєм або компотом. Приготуйте солодку випічку для всієї родини та ласуйте нею разом зі Смачно 24!
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Інгредієнти
-
Мелена кориця
0,5 ч. л.
-
Розпушувач
0,5 ч. л.
-
Цукор
3 склянки
-
Цукрова пудра
за смаком
-
Вершкове масло
200 г
-
Сіль
0,5 ч. л.
-
Яблука
4 шт.
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Яйце
3 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішуємо вершкове масло з борошном.
2
В окремій мисці розтираємо яйця з цукром і сіллю. Отриману суміш змішуємо з борошном та вимішуємо тісто. Загорніть тісто в харчову плівку та відправляємо в холодильник на 30 хвилин відпочити.
3
Ретельно миємо яблука, видаляємо шкірку та серцевину. Наріжте яблука шматочками.
4
Тісто розділяємо на дві половини. Одну половину тіста розкачуємо у пласт і викладаємо на деко для випікання встелене пергаментом.
5
На тісто викладаємо порізані яблука та посипаємо корицею та цукром. Другу половину тіста натираємо поверх яблук на грубій тертці.
6
Випікаємо тертий пиріг з яблуками у розігрітій духовці до 180 градусів 30-40 хвилин. Готовий пиріг посипаємо цукровою пудрою та подаємо до столу охолодженим. Смачного!