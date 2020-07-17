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Рецепт тертого пирога з яблуками -

3 год

6 порцій

290 ккал

0 / 5
Тертий пиріг з яблуками – простий рецепт в домашніх умовах

Як приготувати тертий пиріг з яблуками/Смачно24

Тертий пиріг з яблуками чудово смакує з ароматним чаєм або компотом. Приготуйте солодку випічку для всієї родини та ласуйте нею разом зі Смачно 24!

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Інгредієнти

для страви

  • Мелена кориця

    0,5 ч. л.

  • Розпушувач

    0,5 ч. л.

  • Цукор

    3 склянки

  • Цукрова пудра

    за смаком

  • Вершкове масло

    200 г

  • Сіль

    0,5 ч. л.

  • Яблука

    4 шт.

  • Яйце

    3 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішуємо вершкове масло з борошном.

2

В окремій мисці розтираємо яйця з цукром і сіллю. Отриману суміш змішуємо з борошном та вимішуємо тісто. Загорніть тісто в харчову плівку та відправляємо в холодильник на 30 хвилин відпочити.

3

Ретельно миємо яблука, видаляємо шкірку та серцевину. Наріжте яблука шматочками.

4

Тісто розділяємо на дві половини. Одну половину тіста розкачуємо у пласт і викладаємо на деко для випікання встелене пергаментом.

5

На тісто викладаємо порізані яблука та посипаємо корицею та цукром. Другу половину тіста натираємо поверх яблук на грубій тертці.

6

Випікаємо тертий пиріг з яблуками у розігрітій духовці до 180 градусів 30-40 хвилин. Готовий пиріг посипаємо цукровою пудрою та подаємо до столу охолодженим. Смачного!

Солодка випічка Десерти

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