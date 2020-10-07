Тертий пиріг з ягодами – рецепт від кондитера Лізи Глінської

1

Змішайте мигдальне борошно та пшеничне, додайте цукор та шматочки холодного вершкового масла. Розітріть пальцями тісто до консистенції крихти. Додайте яйце та замішуйте тісто. Готове замішане тісто розділіть на дві частини (2/3 та 1/3). 1/3 частину тіста поставте в морозилку.

2

Одну частину тіста (2/3) розкачайте товщиною 3-4 мм між двома листами пергаменту. Візьміть деко 20 на 20 см і відріжте тісто чітко за формою. Шматочки тіста, що залишились з’єднайте з тістом (1/3).

3

Розкачане тісто покладіть в холодильник охолоджуватися на 20-25 хвилин.

4

Засипте ягоди цукром і крохмалем, ретельно перемішайте. Дістаньте тісто з холодильника, викладіть його в деко, а зверху ягідну начинку.

5

Дістаньте тісто з морозилки та натріть на грубій тертці зверху на ягідну начинку. Рівномірно розрівняйте тісто руками та поставте випікатися в розігріту до 170 градусів духовку на 40 хвилин. Смачного!