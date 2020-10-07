24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Рецепт тертого ягідного пирога від Лізи Глінської

Рецепт тертого ягідного пирога від Лізи Глінської -

4 год

6 порцій

267 ккал

0 / 5
Тертий пиріг з ягодами – рецепт від кондитера Лізи Глінської

Як приготувати тертий ягідний пиріг/Смачно24

Ягідний тертий пиріг родом з нашого дитинства, так давайте ж приготуємо його разом! Єлизавета Глінська поділилася своїм рецептом тертого пирога з ягодами. Гайда готувати цей смаколик разом!

Інгредієнти

для тіста

  • Мигдальне борошно

    70 г

  • Борошно пшеничне

    220 г

  • Цукор

    70 г

  • Вершкове масло

    150 г

  • Сіль

    1 г

  • Яйце

    50 г

для начинки

  • Ягоди на вибір (малина, полуниця, чорниця, чорна смородина)

    700 г

  • Мелена кориця

    за смаком

  • Цукор

    100 г

  • Кукурудзяний крохмаль

    40 г

Рецепт приготування

1

Змішайте мигдальне борошно та пшеничне, додайте цукор та шматочки холодного вершкового масла. Розітріть пальцями тісто до консистенції крихти. Додайте яйце та замішуйте тісто. Готове замішане тісто розділіть на дві частини (2/3 та 1/3). 1/3 частину тіста поставте в морозилку.

2

Одну частину тіста (2/3) розкачайте товщиною 3-4 мм між двома листами пергаменту. Візьміть деко 20 на 20 см і відріжте тісто чітко за формою. Шматочки тіста, що залишились з’єднайте з тістом (1/3).

3

Розкачане тісто покладіть в холодильник охолоджуватися на 20-25 хвилин.

4

Засипте ягоди цукром і крохмалем, ретельно перемішайте. Дістаньте тісто з холодильника, викладіть його в деко, а зверху ягідну начинку. 

5

Дістаньте тісто з морозилки та натріть на грубій тертці зверху на ягідну начинку. Рівномірно розрівняйте тісто руками та поставте випікатися в розігріту до 170 градусів духовку на 40 хвилин. Смачного!

Українська кухня Кухні світу Ліза Глінська Солодка випічка Десерти Авторські рецепти

Схожі рецепти

Дієтичні сирники: смачний рецепт

Як приготувати смачні, але дієтичні сирники: готуємо разом

40 хв

3 порції

Сирники

Класичні млинці на молоці: покроковий рецепт

Як приготувати класичні млинці на молоці та які є секрети приготування цієї страви?

40 хв

6 порцій

Українська

Класичні сирники: покроковий десерт

Як зробити смачні сирники за класичним рецептом самостійно

1 год

3 порції

Сирники

Солоні сирники з картоплею: смачний рецепт

Незвичний та цікавий рецепт солоних сирників для всієї родини

40 хв

3 порції

Сирники

Новини кулінарії

Все про інжир: користь, шкода, як вибирати та їсти

Про продукт

Як приготувати смачну каву без турки і кавоварки вдома: рецепт

Шкільне харчування від Євгена Клопотенка: нові страви у меню

Євген Клопотенко

Відомі найкращі 15 ресторанів України 2020: повний список переможців

Шеф-кухарі

10 найпопулярніших сирів у світі

Про продукт

Рецепти корисних перекусів на роботу

Цікаві підбірки

Останні рецепти

Як підвищити імунітет: рецепт чаю в домашніх умовах Готуємо корисний трав'яний чай в домашніх умовах

30 хв

4 порції

Українська
Чуррос в духовці – рецепт іспанської випічки вдома Покрокове приготування чуррос в духовці

45 хв

12 порцій

Іспанська
Як приготувати морквяний торт вдома: легкий рецепт Рецепт пісної випічки вдома з покроковим приготуванням

1 год

6 порцій

Пісні страви