Тірамісу без яєць з маскарпоне – рецепт в домашніх умовах

Рецепт тірамісу без яєць з маскарпоне -
2 год 25 хв
6 порцій
490 ккал
Як приготувати тірамісу без яєць/Смачно24
Смачно 24 підготував для вас швидкий та безпечний рецепт італійського десерту Тірамісу без яєць.
Десерт без випікання, легко готується вдома, а смакує наче ви його придбали у кондитерському магазині. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Лікер Бейліз/Амаретто/Куантро
1-2 ст. л.
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Мелена кава
30 г
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Печиво Савоярді
16-18 шт.
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Цукрова пудра
100 г
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Вершки 33%
150-200 мл
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Сир Маскарпоне
500 г
Рецепт приготування
1
Заваріть міцну каву з 200 мл води. Вершки попередньо повинні охолодитись в холодильнику, для кращого збивання.
2
У глибокій мисці збийте вершки з цукровою пудрою до м'яких піків. Невеликими порціями додавайте до вершків сир Маскарпоне та обережно вимішуємо масу.
3
З’єднайте охолоджену каву з лікером Амаретто та швидкими рухами занурюйте у суміш печиво Савоярді, щоб воно не встигло розм'якнути.
4
Одразу викладайте печиво у форму для десерту. На шар печива викладіть шар крему, далі знову печиво.
5
Крем, що залишився рівномірно розподіліть по поверхні десерту. Посипте готовий десерт какао або тертим шоколадом та відправте в холодильник охолоджуватись на кілька годин. Смачного!