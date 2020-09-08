24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Кухні світу Італійська кухня Рецепт тірамісу без яєць з маскарпоне

Рецепт тірамісу без яєць з маскарпоне -

2 год 25 хв

6 порцій

490 ккал

0 / 5
Тірамісу без яєць з маскарпоне – рецепт в домашніх умовах

Як приготувати тірамісу без яєць/Смачно24

Смачно 24 підготував для вас швидкий та безпечний рецепт італійського десерту Тірамісу без яєць. 

Десерт без випікання, легко готується вдома, а смакує наче ви його придбали у кондитерському магазині. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для десерту

  • Лікер Бейліз/Амаретто/Куантро

    1-2 ст. л.

  • Мелена кава

    30 г

  • Печиво Савоярді

    16-18 шт.

  • Цукрова пудра

    100 г

  • Вершки 33%

    150-200 мл

  • Сир Маскарпоне

    500 г

Рецепт приготування

1

Заваріть міцну каву з 200 мл води. Вершки попередньо повинні охолодитись в холодильнику, для кращого збивання.

2

У глибокій мисці збийте вершки з цукровою пудрою до м'яких піків. Невеликими порціями додавайте до вершків сир Маскарпоне та обережно вимішуємо масу.

3

З’єднайте охолоджену каву з лікером Амаретто та швидкими рухами занурюйте у суміш печиво Савоярді, щоб воно не встигло розм'якнути.

4

Одразу викладайте печиво у форму для десерту. На шар печива викладіть шар крему, далі знову печиво.

5

Крем, що залишився рівномірно розподіліть по поверхні десерту. Посипте готовий десерт какао або тертим шоколадом та відправте в холодильник охолоджуватись на кілька годин. Смачного!

Італійська кухня Кухні світу Десерти без випікання Десерти

Схожі рецепти

Класичні млинці на молоці: покроковий рецепт

Як приготувати класичні млинці на молоці та які є секрети приготування цієї страви?

40 хв

6 порцій

Українська

Класичні сирники: покроковий десерт

Як зробити смачні сирники за класичним рецептом самостійно

1 год

3 порції

Сирники

Дієтичні сирники: смачний рецепт

Як приготувати смачні, але дієтичні сирники: готуємо разом

40 хв

3 порції

Сирники

Солоні сирники з картоплею: смачний рецепт

Незвичний та цікавий рецепт солоних сирників для всієї родини

40 хв

3 порції

Сирники

Новини кулінарії

Рецепти корисних перекусів на роботу

Цікаві підбірки

Види листових салатів та все, що вам потрібно знати про них

Про продукт

Як обрати стиглу диню: корисні поради

Про продукт

Найсмачніші маринади для шашлику: швидкі рецепти

Цікаві підбірки

Смачні рецепти з мікрогріном: салати з пророщених зерен

Цікаві підбірки

Стартували зйомки нового сезону Мастер Шеф 10: відомі імена суддів

Ектор Хіменес-Браво

Останні рецепти

Рецепт домашнього кетчупу на зиму – смачно та корисно Покрокове приготування домашнього кетчупу з помідорів на зиму

3 год

4 порції

Консервація
Рецепт швидкого пирога з горішками Покрокове приготування пирога з горішками

1 год

6 порцій

Солодка випічка
Маслюки тушковані в сметані: домашній смачний рецепт Покрокове приготування тушкованих маслюків в сметані

45 хв

4 порції

Другі страви