Тірамісу без яєць з маскарпоне – рецепт в домашніх умовах

1

Заваріть міцну каву з 200 мл води. Вершки попередньо повинні охолодитись в холодильнику, для кращого збивання.

2

У глибокій мисці збийте вершки з цукровою пудрою до м'яких піків. Невеликими порціями додавайте до вершків сир Маскарпоне та обережно вимішуємо масу.

3

З’єднайте охолоджену каву з лікером Амаретто та швидкими рухами занурюйте у суміш печиво Савоярді, щоб воно не встигло розм'якнути.

4

Одразу викладайте печиво у форму для десерту. На шар печива викладіть шар крему, далі знову печиво.

5

Крем, що залишився рівномірно розподіліть по поверхні десерту. Посипте готовий десерт какао або тертим шоколадом та відправте в холодильник охолоджуватись на кілька годин. Смачного!