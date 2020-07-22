Тісто для самси: простий рецепт приготування тіста для самси

1

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додаємо до борошна сіль та натираємо холодне вершкове масло на грубій тертці.

2

Вимішайте руками борошно з маслом, влийте 100 мл холодної води та замішуємо тісто.

3

Обгорніть тісто у харчову плівку та поставте в холодильник на 30-40 хвилин. Тісто готове до формування самси. Смачного!