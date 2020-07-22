Тісто для самси: простий рецепт приготування тіста для самси

Як приготувати тісто для самси: простий рецепт -
45 хв
1 порція
142 ккал
Рецепт тіста для самси/Смачно24
Якщо ви давно планували приготувати запашну самсу, але не знали, яке саме тісто потрібне для випічки – ми вам допоможемо!
Смачно 24 підготував легкий рецепт тіста для самси. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Вода
100 мл
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Борошно пшеничне
250 г
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Вершкове масло
100 г
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Сіль
1/3 ч. л.
Рецепт приготування
1
Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додаємо до борошна сіль та натираємо холодне вершкове масло на грубій тертці.
2
Вимішайте руками борошно з маслом, влийте 100 мл холодної води та замішуємо тісто.
3
Обгорніть тісто у харчову плівку та поставте в холодильник на 30-40 хвилин. Тісто готове до формування самси. Смачного!