24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Випічка Піца Тісто Як приготувати тісто для самси: простий рецепт

Як приготувати тісто для самси: простий рецепт -

45 хв

1 порція

142 ккал

0 / 5
Тісто для самси: простий рецепт приготування тіста для самси

Рецепт тіста для самси/Смачно24

Якщо ви давно планували приготувати запашну самсу, але не знали, яке саме тісто потрібне для випічки – ми вам допоможемо!

Смачно 24 підготував легкий рецепт тіста для самси. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для тіста

  • Вода

    100 мл

  • Борошно пшеничне

    250 г

  • Вершкове масло

    100 г

  • Сіль

    1/3 ч. л.

Рецепт приготування

1

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додаємо до борошна сіль та натираємо холодне вершкове масло на грубій тертці.

2

Вимішайте руками борошно з маслом, влийте 100 мл холодної води та замішуємо тісто.

3

Обгорніть тісто у харчову плівку та поставте в холодильник на 30-40 хвилин. Тісто готове до формування самси. Смачного!

Тісто Піца Випічка

Схожі рецепти

Торт "Медовик": класичний домашній рецепт

Покрокове приготування торту Медовик

1 год 30 хв

8 порцій

Українська

Рецепт шарлотки з яблуками в мультиварці

Рецепт шарлотки, який по силах кожній господині!

1 год 15 хв

5 порцій

Кухні світу

Гарбузовий тарт: покроковий рецепт

Рецепт дуже ніжного та смачного десерту, який сподобається всім!

2 год

6 порцій

Тарт

Чізкейк з гарбуза: покроковий рецепт десерту

Витончена та легка у приготуванні страва

3 год

7 порцій

Чізкейки

Новини кулінарії

Види листових салатів та все, що вам потрібно знати про них

Вітамінні салати

Що приготувати з груші: смачні рецепти солодкої випічки

Цікаві підбірки

Що приготувати з кінзи та яка її користь і шкода

Про продукт

Що таке сир тофу: шкода і користь

Про продукт

Прості салати з зеленої цибулі: недорогі рецепти

Вітамінні салати

Що приготувати на обід з картоплі: смачні рецепти

Цікаві підбірки

Останні рецепти

Як приготувати яєчню з молоком: простий рецепт Покрокова інструкція приготування домашньої яєчні з молоком

5 хв

2 порції

Страви з яєць
Рецепт консервованих помідорів у власному соку на зиму Як консервувати помідори: рецепти на зиму консервованих помідорів

3 год

2 порції

Консервація
Хлібці без глютену за рецептом Лізи Глінської Корисні хлібці без глютену – простий рецепт приготування

30 хв

8 порцій

Хліб