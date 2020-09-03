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Смачно 24 Випічка Піца Тісто Як приготувати дріжджове тісто на пиріжки: рецепт

Як приготувати дріжджове тісто на пиріжки: рецепт -

2 год

1 порція

160 ккал

0 / 5

Тісто для пиріжків/Смачно24

Якщо ви обожнюєте смажені пиріжки з картоплею, або печені в духовці солодкі смаколики з джемом – цей рецепт тіста саме для вас! Вироби з цього дріжджового тіста ви можете як пекти, так і смажити. Тісто при випіканні виходить пухким. Гайда готувати разом зі Смачно 24.

Інгредієнти

для тіста

  • Свіжі дріжджі

    11 г

  • Молоко

    2 склянки

  • Борошно пшеничне

    4 склянки

  • Цукор

    1 ст. л.

  • Вершкове масло

    180 г

  • Сіль

    1 дрібка

  • Яйце

    2 шт.

Рецепт приготування

1

Заздалегідь витягніть масло з холодильника, щоб воно зм'якло. Борошно просійте через дрібне сито, щоб не було грудочок.

2

Розведіть свіжі дріжджі у теплому молоці. За допомогою міксера збийте в глибокій посудині яйця та цукор з сіллю до повного розчинення сухих інгредієнтів. Влийте молоко з дріжджами та ще раз ретельно перемішайте. Додайте до маси вершкове масло та ретельно розмішайте силіконовою лопаткою. В просіяне борошно влийте яєчно-молочну масу з маслом та вимішуйте тісто руками до однорідності.

3

Змастіть миску та тісто соняшниковою олією та залиште тісто “відпочивати” в холодильнику на годину. Обов’язково накрийте тісто для пиріжків харчовою плівкою. З готового тіста сформуйте кульки на пиріжки або пироги. Смачного!

Тісто Солодка випічка Піца Десерти Випічка

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