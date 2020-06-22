Тісто на вареники на воді – рецепт заварного тіста

Як приготувати тісто на вареники: заварний рецепт -
25 хв
1 порція
85 ккал
Рецепт тіста для вареників/Смачно24
Ну хто ж не любить вареники?! Мабуть, усі. Та чи вмієте ви правильно замісити тісто на страву? Смачно 24 підготував для вас рецепт заварного тіста на вареники із будь-якою начинкою.
Інгредієнти
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Окріп
1 склянка
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Олія соняшникова
3 ст. л.
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Борошно пшеничне
3 склянки
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Сіль
1 дрібка
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Яйце
1 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте яйце, просушіть паперовим рушником та вибийте у миску. Додайте солі та розмішайте виделкою.
2
Влийте до яйця олію та знову перемішайте.
3
Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Висипте борошно гіркою на стільницю, зробіть по центру виїмку та влийте у неї яєчну суміш. Перемішайте інгредієнти.
4
Тоненькою цівкою вливайте окріп у борошно та спочатку замішуйте тісто ложкою, далі руками. Тісто для вареників вимішується легко та виходить м’яким і пухким. Смачного!