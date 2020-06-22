Тісто на вареники на воді – рецепт заварного тіста

1

Ретельно помийте яйце, просушіть паперовим рушником та вибийте у миску. Додайте солі та розмішайте виделкою.

2

Влийте до яйця олію та знову перемішайте.

3

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Висипте борошно гіркою на стільницю, зробіть по центру виїмку та влийте у неї яєчну суміш. Перемішайте інгредієнти.

4

Тоненькою цівкою вливайте окріп у борошно та спочатку замішуйте тісто ложкою, далі руками. Тісто для вареників вимішується легко та виходить м’яким і пухким. Смачного!