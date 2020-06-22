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Смачно 24 Випічка Піца Тісто Як приготувати тісто на вареники: заварний рецепт

Як приготувати тісто на вареники: заварний рецепт -

25 хв

1 порція

85 ккал

0 / 5
Тісто на вареники на воді – рецепт заварного тіста

Рецепт тіста для вареників/Смачно24

Ну хто ж не любить вареники?! Мабуть, усі. Та чи вмієте ви правильно замісити тісто на страву? Смачно 24 підготував для вас рецепт заварного тіста на вареники із будь-якою начинкою.

Інгредієнти

для тіста

  • Окріп

    1 склянка

  • Олія соняшникова

    3 ст. л.

  • Борошно пшеничне

    3 склянки

  • Сіль

    1 дрібка

  • Яйце

    1 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте яйце, просушіть паперовим рушником та вибийте у миску. Додайте солі та розмішайте виделкою.

2

Влийте до яйця олію та знову перемішайте.

3

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Висипте борошно гіркою на стільницю, зробіть по центру виїмку та влийте у неї яєчну суміш. Перемішайте інгредієнти.

4

Тоненькою цівкою вливайте окріп у борошно та спочатку замішуйте тісто ложкою, далі руками. Тісто для вареників вимішується легко та виходить м’яким і пухким. Смачного!

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