Том ям – рецепт тайського супу від Євгена Клопотенко

1

Ретельно помийте всі овочі та зелень, просушіть на паперовому рушнику. Цибулю та імбир почистіть та дрібно нашаткуйте, стебло лемонграсу та перець чилі дрібно наріжте.

2

Почистіть зубчик часнику та поріжте тонкими скибочками. У велику каструлю (2-2,5 л) налийте олії та обсмажте овочі й лемонграс на середньому вогні, доки цибуля не стане м’якою. Додайте в каструлю пасту “Том ям” та 1 л курячого бульйону. Доведіть бульйон до кипіння та додайте листочки каффір лайма, креветки, мідії й рибний соус – перемішайте.

3

Гриби помийте водою та додайте до супу – варіть 10-12 хвилин, посоліть.

4

Подрібніть кінзу, додайте до супу наприкінці приготування супу. Вичавіть сік лайма та перемішайте. Смачного!