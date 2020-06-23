Том ям – рецепт тайського супу від Євгена Клопотенко

Том ям: рецепт супу від Євгена Клопотенко -
30 хв
4 порції
126 ккал
Як приготувати тайський суп Том ям/Смачно24
Традиційний тайський суп Том ям закохає вас з першої ложки. Перед приготуванням супу важливо придбати всі потрібні інгредієнти, адже саме від них залежить його смак. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
-
Гриб Шиїтаке
100 г
-
Каффір-лайм
3 листочки
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Кінза
1 пучок
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Корінь імбиру
2 см
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Креветки
150-200 г
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Курячий або овочевий бульйон
1 л
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Лайм
1/2 шт.
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Лемонграс
1 шт.
-
Цибуля ріпчаста
1/2 шт.
-
Олія соняшникова
1 ст. л.
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Мідії без мушель
100 г
-
Перець чилі
1 ст. л.
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Рибний соус
2 ст. л.
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Сіль
за смаком
-
Часник
1 зубчик
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте всі овочі та зелень, просушіть на паперовому рушнику. Цибулю та імбир почистіть та дрібно нашаткуйте, стебло лемонграсу та перець чилі дрібно наріжте.
2
Почистіть зубчик часнику та поріжте тонкими скибочками. У велику каструлю (2-2,5 л) налийте олії та обсмажте овочі й лемонграс на середньому вогні, доки цибуля не стане м’якою. Додайте в каструлю пасту “Том ям” та 1 л курячого бульйону. Доведіть бульйон до кипіння та додайте листочки каффір лайма, креветки, мідії й рибний соус – перемішайте.
3
Гриби помийте водою та додайте до супу – варіть 10-12 хвилин, посоліть.
4
Подрібніть кінзу, додайте до супу наприкінці приготування супу. Вичавіть сік лайма та перемішайте. Смачного!