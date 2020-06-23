24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Кухні світу Кухня близького Сходу Том ям: рецепт супу від Євгена Клопотенко

Том ям: рецепт супу від Євгена Клопотенко -

30 хв

4 порції

126 ккал

0 / 5
Том ям – рецепт тайського супу від Євгена Клопотенко

Як приготувати тайський суп Том ям/Смачно24

Традиційний тайський суп Том ям закохає вас з першої ложки. Перед приготуванням супу важливо придбати всі потрібні інгредієнти, адже саме від них залежить його смак. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для супу

  • Гриб Шиїтаке

    100 г

  • Каффір-лайм

    3 листочки

  • Кінза

    1 пучок

  • Корінь імбиру

    2 см

  • Креветки

    150-200 г

  • Курячий або овочевий бульйон

    1 л

  • Лайм

    1/2 шт.

  • Лемонграс

    1 шт.

  • Цибуля ріпчаста

    1/2 шт.

  • Олія соняшникова

    1 ст. л.

  • Мідії без мушель

    100 г

  • Перець чилі

    1 ст. л.

  • Рибний соус

    2 ст. л.

  • Сіль

    за смаком

  • Часник

    1 зубчик

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте всі овочі та зелень, просушіть на паперовому рушнику. Цибулю та імбир почистіть та дрібно нашаткуйте, стебло лемонграсу та перець чилі дрібно наріжте.

2

Почистіть зубчик часнику та поріжте тонкими скибочками. У велику каструлю (2-2,5 л) налийте олії та обсмажте овочі й лемонграс на середньому вогні, доки цибуля не стане м’якою. Додайте в каструлю пасту “Том ям” та 1 л курячого бульйону. Доведіть бульйон до кипіння та додайте листочки каффір лайма, креветки, мідії й рибний соус – перемішайте.

3

Гриби помийте водою та додайте до супу – варіть 10-12 хвилин, посоліть.

4

Подрібніть кінзу, додайте до супу наприкінці приготування супу. Вичавіть сік лайма та перемішайте. Смачного!

Кухня близького Сходу Перші страви Кухні світу Євген Клопотенко Рибні супи Авторські рецепти

Схожі рецепти

Класичні млинці на молоці: покроковий рецепт

Як приготувати класичні млинці на молоці та які є секрети приготування цієї страви?

40 хв

6 порцій

Українська

Рецепт крем-супу з кабачків

Простий і дуже корисний рецепт крем-супу

1 год

7 порцій

Перші страви

Пиріг з кабачками без м'яса: рецепт

Ідеальна випічка, яка не може не сподобатися

1 год 10 хв

3 порції

Українська

Класичний крем-суп з гарбуза: рецепт на кожен день

Кожен може приготувати смачний гарбузовий суп-пюре!

50 хв

7 порцій

Перші страви

Новини кулінарії

Смачні салати з редиски: вітамінні рецепти

Вітамінні салати

Смачні рецепти з мікрогріном: салати з пророщених зерен

Цікаві підбірки

Рецепти корисних перекусів на роботу

Цікаві підбірки

Смачні десерти з полуниці без випікання для дітей

Цікаві підбірки

Що приготувати з груші: смачні рецепти солодкої випічки

Цікаві підбірки

Як приготувати молоду картоплю з кропом: рецепт

Останні рецепти

Італійський соус Песто: простий рецепт Песто – це традиційний італійський соус, який готується з зеленого базиліку і кедрових горіхів.

45 хв

6 порцій

Італійська
Рецепт варення з вишні та шоколадом Покроковий рецепт приготування варення з вишні та шоколаду на зиму

1 год

2 порції

Консервація
Як приготувати тісто на вареники: заварний рецепт Покрокове приготування тіста на вареники

25 хв

1 порція

Другі страви