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Томатний сік в домашніх умовах: рецепт на зиму -

4 год

1 порція

85 ккал

0 / 5
Томатний сік на зиму в домашніх умовах – простий рецепт

Рецепт томатного соку/Смачно24

Вживати томатний сік не тільки смачно, а ще й корисно. За рецептом Смачно 24 томатний сік збереже всі свої вітаміни та ви з легкістю зможете приготувати його вдома. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для соку
  • Помідор

    1,5 кг

  • Цукор

    за смаком

  • Сіль

    за смаком

Рецепт приготування

1

Ретельно миємо помідори, просушуємо паперовим рушником та пропускаємо через м'ясорубку. Подрібнити помідори можна також за допомогою блендера. Помідорову масу ретельно перетріть через сито.

2

Помідорову масу перекладіть в емальовану каструлю або миску та доведіть до кипіння. Варіть томатний сік протягом 15 хвилин, не забувайте помішувати масу та знімати пінку, що утворюється.

3

За бажанням ви можете додати до помідорів цукор або сіль, але пам'ятайте, що вони зменшать кількість корисних вітамінів.

4

Ретельно простерилізуйте банки та кришки для томатного соку, розлийте його у них та закатайте.

5

Переверніть банки верх дном, накрийте ковдрою або теплим рушником та залишіть до повного охолодження. Смачного!

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