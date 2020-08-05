Томатний сік на зиму в домашніх умовах – простий рецепт

Томатний сік в домашніх умовах: рецепт на зиму -
4 год
1 порція
85 ккал
Рецепт томатного соку/Смачно24
Вживати томатний сік не тільки смачно, а ще й корисно. За рецептом Смачно 24 томатний сік збереже всі свої вітаміни та ви з легкістю зможете приготувати його вдома. Гайда готувати разом!
Рецепт приготування
1
Ретельно миємо помідори, просушуємо паперовим рушником та пропускаємо через м'ясорубку. Подрібнити помідори можна також за допомогою блендера. Помідорову масу ретельно перетріть через сито.
2
Помідорову масу перекладіть в емальовану каструлю або миску та доведіть до кипіння. Варіть томатний сік протягом 15 хвилин, не забувайте помішувати масу та знімати пінку, що утворюється.
3
За бажанням ви можете додати до помідорів цукор або сіль, але пам'ятайте, що вони зменшать кількість корисних вітамінів.
4
Ретельно простерилізуйте банки та кришки для томатного соку, розлийте його у них та закатайте.
5
Переверніть банки верх дном, накрийте ковдрою або теплим рушником та залишіть до повного охолодження. Смачного!