Томатний сік на зиму в домашніх умовах – простий рецепт

1

Ретельно миємо помідори, просушуємо паперовим рушником та пропускаємо через м'ясорубку. Подрібнити помідори можна також за допомогою блендера. Помідорову масу ретельно перетріть через сито.

2

Помідорову масу перекладіть в емальовану каструлю або миску та доведіть до кипіння. Варіть томатний сік протягом 15 хвилин, не забувайте помішувати масу та знімати пінку, що утворюється.

3

За бажанням ви можете додати до помідорів цукор або сіль, але пам'ятайте, що вони зменшать кількість корисних вітамінів.

4

Ретельно простерилізуйте банки та кришки для томатного соку, розлийте його у них та закатайте.

5

Переверніть банки верх дном, накрийте ковдрою або теплим рушником та залишіть до повного охолодження. Смачного!