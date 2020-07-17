Торт без випікання Молочна насолода – рецепт з домашнім сиром

Торт "Молочна насолода" – рецепт без випікання -
4 год
6 порцій
308 ккал
Рецепт торта “Молочна насолода” без випікання/Смачно24
Ми можемо описати цей торт у кількох словах – швидко, смачно та “а добавки можна?”. Приготуйте вдома торт “Молочна насолода” та здивуйте своїх друзів та рідних надзвичайно смачним десертом. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Апельсин
1 шт.
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Домашній сир
1 кг
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Цукор
0,5 склянки
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Згущене молоко
1 банка
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Сметана
0,5 склянки
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Сіль
за смаком
Рецепт приготування
1
У мисці з’єднайте домашній жирний сир, згущене молоко та дрібку солі – перебийте масу ручним блендером, щоб не було грудочок.
2
Ретельно помийте апельсин та зніміть з нього цедру. Додайте отриману цедру апельсина до сирної маси та перемішайте.
3
Підготуйте посуду у якій ви будете формувати та згодом подавати торт – це може бути пласка велика тарілка. Викладаємо сирну масу на тарілку та за допомогою ложки формуємо гірку. За бажанням, ви можете використати формувальне кільце без дна.
4
Сметану збийте міксером із цукровою пудрою – крем для торта готовий. Полийте кремом торт та поставте в холодильник застигати на кілька годин.
5
За бажанням, з філе апельсину зробіть декор для торта та викладіть його використовуючи свою креативність та фантазію. Або просто полийте готовий торт шоколадом та присипте волоським горіхом. Смачного!