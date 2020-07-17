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Смачно 24 Випічка Торти Торт "Молочна насолода" – рецепт без випікання

Торт "Молочна насолода" – рецепт без випікання -

4 год

6 порцій

308 ккал

0 / 5
Торт без випікання Молочна насолода – рецепт з домашнім сиром

Рецепт торта “Молочна насолода” без випікання/Смачно24

Ми можемо описати цей торт у кількох словах – швидко, смачно та “а добавки можна?”. Приготуйте вдома торт “Молочна насолода” та здивуйте своїх друзів та рідних надзвичайно смачним десертом. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Апельсин

    1 шт.

  • Домашній сир

    1 кг

  • Цукор

    0,5 склянки

  • Згущене молоко

    1 банка

  • Сметана

    0,5 склянки

  • Сіль

    за смаком

Рецепт приготування

1

У мисці з’єднайте домашній жирний сир, згущене молоко та дрібку солі – перебийте масу ручним блендером, щоб не було грудочок.

2

Ретельно помийте апельсин та зніміть з нього цедру. Додайте отриману цедру апельсина до сирної маси та перемішайте.

3

Підготуйте посуду у якій ви будете формувати та згодом подавати торт – це може бути пласка велика тарілка. Викладаємо сирну масу на тарілку та за допомогою ложки формуємо гірку. За бажанням, ви можете використати формувальне кільце без дна.

4

Сметану збийте міксером із цукровою пудрою – крем для торта готовий. Полийте кремом торт та поставте в холодильник застигати на кілька годин.

5

За бажанням, з філе апельсину зробіть декор для торта та викладіть його використовуючи свою креативність та фантазію. Або просто полийте готовий торт шоколадом та присипте волоським горіхом. Смачного!

Торти Випічка

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