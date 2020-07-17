Торт без випікання Молочна насолода – рецепт з домашнім сиром

1

У мисці з’єднайте домашній жирний сир, згущене молоко та дрібку солі – перебийте масу ручним блендером, щоб не було грудочок.

2

Ретельно помийте апельсин та зніміть з нього цедру. Додайте отриману цедру апельсина до сирної маси та перемішайте.

3

Підготуйте посуду у якій ви будете формувати та згодом подавати торт – це може бути пласка велика тарілка. Викладаємо сирну масу на тарілку та за допомогою ложки формуємо гірку. За бажанням, ви можете використати формувальне кільце без дна.

4

Сметану збийте міксером із цукровою пудрою – крем для торта готовий. Полийте кремом торт та поставте в холодильник застигати на кілька годин.

5

За бажанням, з філе апельсину зробіть декор для торта та викладіть його використовуючи свою креативність та фантазію. Або просто полийте готовий торт шоколадом та присипте волоським горіхом. Смачного!