Як приготувати торт з вишнями і безе: рецепт -
6 год 20 хв
4 порції
215 ккал
Рецепт торта з безе і вишнею/Смачно24
Торт з безе доволі легкий у приготуванні та не потребує особливих кулінарних навичок. Ви сміло можете залучити до приготування смаколика діток. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Вишня
300 г
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Вівсяні пластівці
50 г
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Цукор
250 г
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Цукрова пудра
за смаком
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Вершки
300 мл
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Яєчний білок
3 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно збийте охолоджені білки до пишної піни, додайте 175 г цукру та знову збийте міксером до стійких піків.
2
Вівсяні пластівці присипте 2 ст. л цукру та перемішайте. Викладіть їх у форму для випікання та запечіть 15 хвилин при 180 градусах. Від готової вівсянки відділіть 1 ст. л суміші, а решту змішайте зі збитими білками. Легкими рухами вимішайте білки з вівсянкою.
3
З вишні зробіть пюре за допомогою блендера та пропустіть через сито.
4
Підготуйте деко для випікання, застеліть його пергаментом та за допомогою кондитерського мішечка сформуйте два кола з білкового тіста. Один білковий корж присипте вівсянкою, що залишилась. Обидва коржі випікайте в духовці при 110 градусах дві години. Вимкніть духовку з готовими коржами та залишіть їх там охолоджуватись.
5
Вершки збийте в густу масу та змастіть ними білковий корж без вівсяних пластівців. Викладіть пюре з вишні, накрийте другим коржем та посипте цукровою пудрою. Відправте торт охолоджуватись в холодильник на 2 години. Задекоруйте готовий торт ягодами, фруктами або горішками з шоколадом і подавайте до столу. Смачного!