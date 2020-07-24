1

Ретельно збийте охолоджені білки до пишної піни, додайте 175 г цукру та знову збийте міксером до стійких піків.

2

Вівсяні пластівці присипте 2 ст. л цукру та перемішайте. Викладіть їх у форму для випікання та запечіть 15 хвилин при 180 градусах. Від готової вівсянки відділіть 1 ст. л суміші, а решту змішайте зі збитими білками. Легкими рухами вимішайте білки з вівсянкою.

3

З вишні зробіть пюре за допомогою блендера та пропустіть через сито.

4

Підготуйте деко для випікання, застеліть його пергаментом та за допомогою кондитерського мішечка сформуйте два кола з білкового тіста. Один білковий корж присипте вівсянкою, що залишилась. Обидва коржі випікайте в духовці при 110 градусах дві години. Вимкніть духовку з готовими коржами та залишіть їх там охолоджуватись.

5

Вершки збийте в густу масу та змастіть ними білковий корж без вівсяних пластівців. Викладіть пюре з вишні, накрийте другим коржем та посипте цукровою пудрою. Відправте торт охолоджуватись в холодильник на 2 години. Задекоруйте готовий торт ягодами, фруктами або горішками з шоколадом і подавайте до столу. Смачного!