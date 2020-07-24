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Смачно 24 Випічка Торти Як приготувати торт з вишнями і безе: рецепт

Як приготувати торт з вишнями і безе: рецепт -

6 год 20 хв

4 порції

215 ккал

0 / 5
Торт безе з вишнями: рецепт торта з вишнею та безе

Рецепт торта з безе і вишнею/Смачно24

Торт з безе доволі легкий у приготуванні та не потребує особливих кулінарних навичок. Ви сміло можете залучити до приготування смаколика діток. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Вишня

    300 г

  • Вівсяні пластівці

    50 г

  • Цукор

    250 г

  • Цукрова пудра

    за смаком

  • Вершки

    300 мл

  • Яєчний білок

    3 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно збийте охолоджені білки до пишної піни, додайте 175 г цукру та знову збийте міксером до стійких піків.

2

Вівсяні пластівці присипте 2 ст. л цукру та перемішайте. Викладіть їх у форму для випікання та запечіть 15 хвилин при 180 градусах. Від готової вівсянки відділіть 1 ст. л суміші, а решту змішайте зі збитими білками. Легкими рухами вимішайте білки з вівсянкою.

3

З вишні зробіть пюре за допомогою блендера та пропустіть через сито.

4

Підготуйте деко для випікання, застеліть його пергаментом та за допомогою кондитерського мішечка сформуйте два кола з білкового тіста. Один білковий корж присипте вівсянкою, що залишилась. Обидва коржі випікайте в духовці при 110 градусах дві години. Вимкніть духовку з готовими коржами та залишіть їх там охолоджуватись.

5

Вершки збийте в густу масу та змастіть ними білковий корж без вівсяних пластівців. Викладіть пюре з вишні, накрийте другим коржем та посипте цукровою пудрою. Відправте торт охолоджуватись в холодильник на 2 години. Задекоруйте готовий торт ягодами, фруктами або горішками з шоколадом і подавайте до столу. Смачного! 

Торти Випічка

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