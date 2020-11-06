24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Випічка Торти Торт Бите скло з крекером – рецепт, який обожнюють діти

Торт Бите скло з крекером – рецепт, який обожнюють діти -

4 год

10 порцій

290 ккал

0 / 5
Торт Бите скло з крекером – простий рецепт приготування

Рецепт “Битого скла” з печивом/Смачно24

Желейний торт “Бите скло” з крекером чудово смакує до чаю, також ви можете приготувати його в круглій формі та подати як святковий торт.

Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Апельсин

    1 шт.

  • Банан

    1 шт.

  • Желатин

    5 ст. л.

  • Желе

    4 шт.

  • Крекер

    3 шт.

  • Цукор

    200 г

  • Сметана

    2 шт.

Рецепт приготування

1

У невеликій мисці заливаємо водою желатин та залишаємо набухнути на 10-15 хвилин.

2

Для приготування желе чітко дотримуйте інструкції та пропорцій води на етикетці. Адже в кожного виробника мл води різняться. Перелийте різнокольорові желе по мисках та дайте їм охолонути та загуснути в холодильнику.

3

Готові желе нарізаємо гострим ножем на кубики та викладаємо в глибоку миску. Банан та апельсин нарізаємо невеликими шматочками. Подрібніть крекер руками та змішайте з фруктами.

4

Змішуємо сметану та цукор до повного його розчинення, заливаємо сумішшю желе та додаємо желатин. Ретельно вимішуємо всі інгредієнти, додаємо фрукти з крекером та заливаємо масою деко для торта в роз’ємній формі.

5

Розрівняйте торт лопаткою та відправте в холодильник на ніч. Зранку торт-желе готовий до вживання – смачного!

Торти Корисні десерти Десерти без випікання Десерти Випічка

Схожі рецепти

Гарбузові оладки: простий рецепт приготування

Рецепт гарбузових оладок на сніданок

40 хв

5 порцій

Оладки

Дієтичні сирники: смачний рецепт

Як приготувати смачні, але дієтичні сирники: готуємо разом

40 хв

3 порції

Сирники

Класичні млинці на молоці: покроковий рецепт

Як приготувати класичні млинці на молоці та які є секрети приготування цієї страви?

40 хв

6 порцій

Українська

Класичні сирники: покроковий десерт

Як зробити смачні сирники за класичним рецептом самостійно

1 год

3 порції

Сирники

Новини кулінарії

Ідеї для оформлення солодкого столу на Геловін 2020

Цікаві підбірки

Ідеї для оформлення напоїв на Геловін 2020

Цікаві підбірки

Що подарувати шеф-кухарю: варіанти з фото

Цікаві підбірки

Все про інжир: користь, шкода, як вибирати та їсти

Про продукт

Як приготувати смачну каву без турки і кавоварки вдома: рецепт

Шкільне харчування від Євгена Клопотенка: нові страви у меню

Євген Клопотенко

Останні рецепти

Компот з айви і калини на зиму: рецепт Покрокове приготування компоту з айви на зиму з калиною

3 год

1 порція

Компоти
Рецепт справжнього одеського фаршмаку з яблуком Покрокове приготування фаршмаку

45 хв

4 порції

Другі страви
Як приготувати домашній хліб в хлібопічці: легкий рецепт Покрокове приготування домашнього хліба в хлібопічці

1 год

5 порцій

Хліб