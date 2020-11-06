Торт Бите скло з крекером – простий рецепт приготування

Торт Бите скло з крекером – рецепт, який обожнюють діти -
4 год
10 порцій
290 ккал
Рецепт “Битого скла” з печивом/Смачно24
Желейний торт “Бите скло” з крекером чудово смакує до чаю, також ви можете приготувати його в круглій формі та подати як святковий торт.
Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Апельсин
1 шт.
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Банан
1 шт.
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Желатин
5 ст. л.
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Желе
4 шт.
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Крекер
3 шт.
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Цукор
200 г
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Сметана
2 шт.
Рецепт приготування
1
У невеликій мисці заливаємо водою желатин та залишаємо набухнути на 10-15 хвилин.
2
Для приготування желе чітко дотримуйте інструкції та пропорцій води на етикетці. Адже в кожного виробника мл води різняться. Перелийте різнокольорові желе по мисках та дайте їм охолонути та загуснути в холодильнику.
3
Готові желе нарізаємо гострим ножем на кубики та викладаємо в глибоку миску. Банан та апельсин нарізаємо невеликими шматочками. Подрібніть крекер руками та змішайте з фруктами.
4
Змішуємо сметану та цукор до повного його розчинення, заливаємо сумішшю желе та додаємо желатин. Ретельно вимішуємо всі інгредієнти, додаємо фрукти з крекером та заливаємо масою деко для торта в роз’ємній формі.
5
Розрівняйте торт лопаткою та відправте в холодильник на ніч. Зранку торт-желе готовий до вживання – смачного!