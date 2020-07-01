Медовик – класичний рецепт торта зі сметанним кремом

1

У каструлі з товстим дном розігрійте мед (4 ст. л), щоб він набув рідкої консистенції. В цей час у глибокій мисці змішайте яйця та цукор. Збийте блендером або міксером до отримання білої піни. Приблизно 5-7 хвилин, цукор має повністю розчинитись.

2

В яєчно-цукрову суміш додайте вершкове масло кімнатної температури. Знову збиваємо 2-3 хвилини.

3

Коли мед закипить, додайте соду та перемішайте. Суміш повинна збільшитись у кілька разів. Медову суміш зніміть з вогню та вилийте до яєць з цукром та маслом. Акуратно вимішайте лопаткою (без міксера).

4

У суміш додавайте борошно, по пів склянки за раз. Замішайте еластичне тісто, яке не повинно липнути до рук. Поділіть тісто на 6 частин.

5

Розігрійте духовку до 180 градусів. На папері для випікання розкачайте коржі. Один корж можете випекти лише для крихт. Випікайте кожен корж по 5-6 хвилин до рум'яності. Після того, як ви спекли коржі – приступайте до крему.

6

Змішайте сметану та цукрову пудру, ванільний цукор та мед (1 ч. л). Збивайте блендером або міксером на найбільшій швидкості до отримання однорідної маси. Крем готовий!

7

Для складання торту візьміть корж, змастіть його добре кремом. За бажанням, основу під нижнім коржем теж можна змазати кремом, щоб він добре просочився. Таким чином викладіть усі коржі. З одного з коржів зробіть крихти та посипте ними верх та боки торту.

8

Накрийте торт фольгою та залишіть на 2 години при кімнатній температурі та ще на 6-8 години в холодильнику. Час просочення залежить від того, наскільки густий крем у вас вийшов.