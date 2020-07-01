Медовик – класичний рецепт торта зі сметанним кремом

Торт "Медовик": класичний домашній рецепт -
1 год 30 хв
8 порцій
180 ккал
Як приготувати торт Медовик/Смачно24
Торт "Медовик" – це неймовірно смачний десерт! До того ж, рецепт приготування цього десерту невибагливий – готується торт швидко зі звичайних інгредієнтів.
Головний інгредієнт в рецепті торту – це, безумовно, мед. Від того, який саме мед ви використовуєте, залежить смак та аромат десерту. Найсильніше пахне мед темного кольору (гречаний або каштановий), але для випічки можна використовувати й світлий мед. В цьому випадку – торт матиме світліший колір і тонкий аромат меду.
Інгредієнти
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Борошно пшеничне
4 склянки
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Мед
4 ст. л.
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Цукор
1 склянка
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Вершкове масло
200 г
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Сода
1 ч. л.
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Яйце
3 шт.
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Ванільний цукор
1 пакетик
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Мед
1 ч. л.
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Цукрова пудра
200 г
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Сметана
400 г
Рецепт приготування
1
У каструлі з товстим дном розігрійте мед (4 ст. л), щоб він набув рідкої консистенції. В цей час у глибокій мисці змішайте яйця та цукор. Збийте блендером або міксером до отримання білої піни. Приблизно 5-7 хвилин, цукор має повністю розчинитись.
2
В яєчно-цукрову суміш додайте вершкове масло кімнатної температури. Знову збиваємо 2-3 хвилини.
3
Коли мед закипить, додайте соду та перемішайте. Суміш повинна збільшитись у кілька разів. Медову суміш зніміть з вогню та вилийте до яєць з цукром та маслом. Акуратно вимішайте лопаткою (без міксера).
4
У суміш додавайте борошно, по пів склянки за раз. Замішайте еластичне тісто, яке не повинно липнути до рук. Поділіть тісто на 6 частин.
5
Розігрійте духовку до 180 градусів. На папері для випікання розкачайте коржі. Один корж можете випекти лише для крихт. Випікайте кожен корж по 5-6 хвилин до рум'яності. Після того, як ви спекли коржі – приступайте до крему.
6
Змішайте сметану та цукрову пудру, ванільний цукор та мед (1 ч. л). Збивайте блендером або міксером на найбільшій швидкості до отримання однорідної маси. Крем готовий!
7
Для складання торту візьміть корж, змастіть його добре кремом. За бажанням, основу під нижнім коржем теж можна змазати кремом, щоб він добре просочився. Таким чином викладіть усі коржі. З одного з коржів зробіть крихти та посипте ними верх та боки торту.
8
Накрийте торт фольгою та залишіть на 2 години при кімнатній температурі та ще на 6-8 години в холодильнику. Час просочення залежить від того, наскільки густий крем у вас вийшов.