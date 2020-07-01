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Торт "Медовик": класичний домашній рецепт -

1 год 30 хв

8 порцій

180 ккал

0 / 5
Медовик – класичний рецепт торта зі сметанним кремом

Як приготувати торт Медовик/Смачно24

Торт "Медовик" – це неймовірно смачний десерт! До того ж, рецепт приготування цього десерту невибагливий – готується торт швидко зі звичайних інгредієнтів.

Головний інгредієнт в рецепті торту – це, безумовно, мед. Від того, який саме мед ви використовуєте, залежить смак та аромат десерту. Найсильніше пахне мед темного кольору (гречаний або каштановий), але для випічки можна використовувати й світлий мед. В цьому випадку – торт матиме світліший колір і тонкий аромат меду.

Інгредієнти

для коржів

  • Борошно пшеничне

    4 склянки

  • Мед

    4 ст. л.

  • Цукор

    1 склянка

  • Вершкове масло

    200 г

  • Сода

    1 ч. л.

  • Яйце

    3 шт.

для сметанкового крему

  • Ванільний цукор

    1 пакетик

  • Мед

    1 ч. л.

  • Цукрова пудра

    200 г

  • Сметана

    400 г

Рецепт приготування

1

У каструлі з товстим дном розігрійте мед (4 ст. л), щоб він набув рідкої консистенції. В цей час у глибокій мисці змішайте яйця та цукор. Збийте блендером або міксером до отримання білої піни. Приблизно 5-7 хвилин, цукор має повністю розчинитись.

2

В яєчно-цукрову суміш додайте вершкове масло кімнатної температури. Знову збиваємо 2-3 хвилини.

3

Коли мед закипить, додайте соду та перемішайте. Суміш повинна збільшитись у кілька разів. Медову суміш зніміть з вогню та вилийте до яєць з цукром та маслом. Акуратно вимішайте лопаткою (без міксера).

4

У суміш додавайте борошно, по пів склянки за раз. Замішайте еластичне тісто, яке не повинно липнути до рук. Поділіть тісто на 6 частин.

5

Розігрійте духовку до 180 градусів. На папері для випікання розкачайте коржі. Один корж можете випекти лише для крихт. Випікайте кожен корж по 5-6 хвилин до рум'яності. Після того, як ви спекли коржі – приступайте до крему.

6

Змішайте сметану та цукрову пудру, ванільний цукор та мед (1 ч. л). Збивайте блендером або міксером на найбільшій швидкості до отримання однорідної маси. Крем готовий!

7

Для складання торту візьміть корж, змастіть його добре кремом. За бажанням, основу під нижнім коржем теж можна змазати кремом, щоб він добре просочився. Таким чином викладіть усі коржі. З одного з коржів зробіть крихти та посипте ними верх та боки торту.

8

Накрийте торт фольгою та залишіть на 2 години при кімнатній температурі та ще на 6-8 години в холодильнику. Час просочення залежить від того, наскільки густий крем у вас вийшов.

Українська кухня Кухні світу Торти Випічка

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