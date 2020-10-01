Торт Монастирська хата – рецепт випікання вдома

Торт "Монастирська хата" – рецепт домашньої випічки -
3 год
6 порцій
409 ккал
Як приготувати торт “Монастирська хата” вдома/Смачно24
Надзвичайно смачний рецепт улюбленого торта “Монастирська хата”, який ви з легкістю зможете приготувати вдома. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
-
Борошно пшеничне
400 г
-
Вершкове масло
250 г
-
Сметана
200 г
-
Сода
5 г
-
Оцет
5 г
-
Цукрова пудра
200 г
-
Вершки 33%
200 г
-
Сметана
600 г
-
Цедра апельсина
1 шт.
-
Вишня
1,5 кг
-
Цукрова пудра
150 г
-
Чорний шоколад
80 г
Рецепт приготування
1
Ретельно просіюємо борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок.
2
Гасимо соду оцтом, додаємо сметану та перемішуємо. М'які кубики масла збиваємо міксером та додаємо до сметани – замішуємо.
3
Додаємо муку та легкими рухами формуємо тісто, яке після замішування потрібно розділити на 15 шматочків та сформувати їх у кульки. Накриваємо деко з кульками тіста харчовою плівкою та даємо відпочити в холодильнику 2 години.
4
Якщо ви використовуєте морожену вишню, потрібно заздалегідь її підготувати та дати стекти в окрему посудину зайвій рідині. Вишню присипаємо цукровою пудрою та ретельно перемішуємо її.
5
Коли тісто відпочило, кожну кульку розкатуємо качалкою, формуючи прямокутну форму, злегка підсипаючи мукою. В середину кожного прямокутника викладаємо в ряд вишню та защіпаємо краї тіста.
6
Випікаємо в духовій шафі при 180 градусів 15 хвилин до готовності тіста.
7
З’єднуємо у глибокій мисці 600 г сметани, 200 мл вершків, 200 г цукрової пудри та цедру одного апельсина. Ретельно збиваємо всі інгредієнти міксером і готуємо крем.
8
Формуємо торт, викладаючи 5 паличок з вишнями, та щедро змащуємо їх кремом. Наступний шар із 4 паличок викладаємо поверх попереднього, змащуємо кремом. Продовжуємо викладати шари, зменшуючи кількість паличок.
9
Декоруємо Монастирську хату кремом, що залишився, та натираємо шоколадом. Монастирська хата має просочитись кремом три години в холодильнику. Смачного!