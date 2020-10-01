Торт Монастирська хата – рецепт випікання вдома

1

Ретельно просіюємо борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок.

2

Гасимо соду оцтом, додаємо сметану та перемішуємо. М'які кубики масла збиваємо міксером та додаємо до сметани – замішуємо.

3

Додаємо муку та легкими рухами формуємо тісто, яке після замішування потрібно розділити на 15 шматочків та сформувати їх у кульки. Накриваємо деко з кульками тіста харчовою плівкою та даємо відпочити в холодильнику 2 години.

4

Якщо ви використовуєте морожену вишню, потрібно заздалегідь її підготувати та дати стекти в окрему посудину зайвій рідині. Вишню присипаємо цукровою пудрою та ретельно перемішуємо її.

5

Коли тісто відпочило, кожну кульку розкатуємо качалкою, формуючи прямокутну форму, злегка підсипаючи мукою. В середину кожного прямокутника викладаємо в ряд вишню та защіпаємо краї тіста.

6

Випікаємо в духовій шафі при 180 градусів 15 хвилин до готовності тіста.

7

З’єднуємо у глибокій мисці 600 г сметани, 200 мл вершків, 200 г цукрової пудри та цедру одного апельсина. Ретельно збиваємо всі інгредієнти міксером і готуємо крем.

8

Формуємо торт, викладаючи 5 паличок з вишнями, та щедро змащуємо їх кремом. Наступний шар із 4 паличок викладаємо поверх попереднього, змащуємо кремом. Продовжуємо викладати шари, зменшуючи кількість паличок.

9

Декоруємо Монастирську хату кремом, що залишився, та натираємо шоколадом. Монастирська хата має просочитись кремом три години в холодильнику. Смачного!