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Смачно 24 Десерти Солодка випічка Торт "Монастирська хата" – рецепт домашньої випічки

Торт "Монастирська хата" – рецепт домашньої випічки -

3 год

6 порцій

409 ккал

0 / 5
Торт Монастирська хата – рецепт випікання вдома

Як приготувати торт “Монастирська хата” вдома/Смачно24 

Надзвичайно смачний рецепт улюбленого торта “Монастирська хата”, який ви з легкістю зможете приготувати вдома. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для тіста

  • Борошно пшеничне

    400 г

  • Вершкове масло

    250 г

  • Сметана

    200 г

  • Сода

    5 г

  • Оцет

    5 г

для крему

  • Цукрова пудра

    200 г

  • Вершки 33%

    200 г

  • Сметана

    600 г

  • Цедра апельсина

    1 шт.

для начинки

  • Вишня

    1,5 кг

  • Цукрова пудра

    150 г

  • Чорний шоколад

    80 г

Рецепт приготування

1

Ретельно просіюємо борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок.

2

Гасимо соду оцтом, додаємо сметану та перемішуємо. М'які кубики масла збиваємо міксером та додаємо до сметани – замішуємо.

3

Додаємо муку та легкими рухами формуємо тісто, яке після замішування потрібно розділити на 15 шматочків та сформувати їх у кульки. Накриваємо деко з кульками тіста харчовою плівкою та даємо відпочити в холодильнику 2 години.

4

Якщо ви використовуєте морожену вишню, потрібно заздалегідь її підготувати та дати стекти в окрему посудину зайвій рідині. Вишню присипаємо цукровою пудрою та ретельно перемішуємо її.

5

Коли тісто відпочило, кожну кульку розкатуємо качалкою, формуючи прямокутну форму, злегка підсипаючи мукою. В середину кожного прямокутника викладаємо в ряд вишню та защіпаємо краї тіста.

6

Випікаємо в духовій шафі при 180 градусів 15 хвилин до готовності тіста.

7

З’єднуємо у глибокій мисці 600 г сметани, 200 мл вершків, 200 г цукрової пудри та цедру одного апельсина. Ретельно збиваємо всі інгредієнти міксером і готуємо крем.

8

Формуємо торт, викладаючи 5 паличок з вишнями, та щедро змащуємо їх кремом. Наступний шар із 4 паличок викладаємо поверх попереднього, змащуємо кремом. Продовжуємо викладати шари, зменшуючи кількість паличок.

9

Декоруємо Монастирську хату кремом, що залишився, та натираємо шоколадом. Монастирська хата має просочитись кремом три години в холодильнику. Смачного!

Солодка випічка Торти Десерти Випічка

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