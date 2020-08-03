Шоколадна зебра – десерт родом з дитинства -
4 год
6 порцій
290 ккал
Як приготувати десерт “Шоколадна зебра”/Смачно24
Смачно 24 підготував для вас рецепт надзвичайного смачного десерту родом з дитинства. “Шоколадна зебра” – солодка випічка, яку, мабуть, не один раз вам готувала ваша бабуся або мама. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Какао
2 ст. л.
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Борошно пшеничне
2 склянки
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Розпушувач
1 ч. л.
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Цукор
1,5 склянки
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Вершкове масло
100 г
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Сметана
1 склянка
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Яйце
4 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте яйця, вибийте їх у миску, додайте цукру та збийте міксером в пишну білу масу – збивати потрібно близько 5 хвилин.
2
Заздалегідь дістаньте вершкове масло з холодильника, щоб воно зм’якло. Додайте до яєчної маси сметану та вершкове масло та ретельно вимішайте масу. Можете використати для цього процесу міксер.
3
Додайте до суміші борошно та розпушувач – вимішайте тісто до однорідності.
4
Для формування цього пирога, нам потрібно розділити тісто на дві частини. Одну залишаємо як є, в іншу додаємо какао.
5
Деко для випікання змастіть вершковим маслом або олією. На середину форми викладаємо дві ложки світлого тіста, в його серединку – шоколадне тісто. На серединку шоколадного тіста знову викладаємо світле тісто і так чергуємо їх доки тісто не закінчиться.
6
Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте солодку випічку до готовності.