1

Ретельно помийте яйця, вибийте їх у миску, додайте цукру та збийте міксером в пишну білу масу – збивати потрібно близько 5 хвилин.

2

Заздалегідь дістаньте вершкове масло з холодильника, щоб воно зм’якло. Додайте до яєчної маси сметану та вершкове масло та ретельно вимішайте масу. Можете використати для цього процесу міксер.

3

Додайте до суміші борошно та розпушувач – вимішайте тісто до однорідності.

4

Для формування цього пирога, нам потрібно розділити тісто на дві частини. Одну залишаємо як є, в іншу додаємо какао.

5

Деко для випікання змастіть вершковим маслом або олією. На середину форми викладаємо дві ложки світлого тіста, в його серединку – шоколадне тісто. На серединку шоколадного тіста знову викладаємо світле тісто і так чергуємо їх доки тісто не закінчиться.

6

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте солодку випічку до готовності.