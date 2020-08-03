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Смачно 24 Десерти Солодка випічка Шоколадна зебра – десерт родом з дитинства

Шоколадна зебра – десерт родом з дитинства -

4 год

6 порцій

290 ккал

0 / 5
Торт Шоколадна зебра – рецепт зебри в шоколадній глазурі

Як приготувати десерт “Шоколадна зебра”/Смачно24

Смачно 24 підготував для вас рецепт надзвичайного смачного десерту родом з дитинства. “Шоколадна зебра” – солодка випічка, яку, мабуть, не один раз вам готувала ваша бабуся або мама. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви
  • Какао

    2 ст. л.

  • Борошно пшеничне

    2 склянки

  • Розпушувач

    1 ч. л.

  • Цукор

    1,5 склянки

  • Вершкове масло

    100 г

  • Сметана

    1 склянка

  • Яйце

    4 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте яйця, вибийте їх у миску, додайте цукру та збийте міксером в пишну білу масу – збивати потрібно близько 5 хвилин.

2

Заздалегідь дістаньте вершкове масло з холодильника, щоб воно зм’якло. Додайте до яєчної маси сметану та вершкове масло та ретельно вимішайте масу. Можете використати для цього процесу міксер.

3

Додайте до суміші борошно та розпушувач – вимішайте тісто до однорідності. 

4

Для формування цього пирога, нам потрібно розділити тісто на дві частини. Одну залишаємо як є, в іншу додаємо какао.

5

Деко для випікання змастіть вершковим маслом або олією. На середину форми викладаємо дві ложки світлого тіста, в його серединку  – шоколадне тісто. На серединку шоколадного тіста знову викладаємо світле тісто і так чергуємо їх доки тісто не закінчиться.

6

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте солодку випічку до готовності. 

Солодка випічка Десерти

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